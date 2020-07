Volvo Penta utvikler elektrisk drivlinje for brannbiler

Elektrifisering av kjøretøy bidrar med mange attraktive ting. I tillegg til at det ikke blir noen lokale utslipp er en elektrisk drivlinje kompakt, og selv om batterier tar plass, kan de stues bort effektivt med litt planlegging. I tillegg er drivlinjen lydløs.

Volvo Penta, hvis produktportefølje består av motorer og fremdriftssystemer primært for marine og industrielle applikasjoner, prøver nå å utvide tilbudet. Sammen med brannbilprodusenten Rosenbauer har de begynt å elektrifisere brannberedskapen. Dette er fordi Volvo-selskapet skal levere en elektrisk drivlinje til det østerrikske selskapet.

Må svare på klimaendringer og urbanisering

– Vi er stolte av å bryte ny mark med elektriske drivlinjer, sier Paul Jansson, prosjektleder i Volvo Penta, i en uttalelse.

Målet med den elektriske brannbilen er at den skal være svaret på de store trendene klimaendringer og urbanisering – og hvordan disse påvirker brannvesenets arbeid. Kjøretøyet må takle ting som høy hastighet, med rask akselerasjon og hard bremsing. I tillegg skal den ha kompakte dimensjoner, høy kjørbarhet samtidig som ergonomi, funksjonalitet og sikkerhet skal være på topp. Så det er mange krav.

Dieselmotor som backup

For å oppnå dette har brannbilen, som så langt går under betegnelsen Concept Fire Truck, i tillegg til elektrisk drivlinje også uavhengig hjuloppheng og hydropneumatisk understell. Hver aksel drives av en elektrisk maskin, og selv om Volvo Penta ikke spesifiserer batteri eller kapasitet, sier de at energilagringssystemet skal takle reisen og den nødvendige tiden til å jobbe på redningsstedet.

Men skulle det være så ille at korpset får batteriproblemer – da har bilen også en dieselmotor som backup.

– Volvo Penta og Rosenbauer har jobbet sammen for å designe en skreddersydd løsning som muliggjør at den elektriske brannbilen kan gjøre jobben enda tryggere og mer effektivt enn hva konvensjonelle kjøretøyer gjør, og dessuten på en mer bærekraftig måte, sier Dieter Siegel, administrerende direktør i Rosenbauer Internasjonal.

Selv om Volvo Penta er den som samarbeider med Rosenbauer, er det ikke helt egenutviklet teknologi. Nei, grunnlaget er lånt fra søsknene Volvo Lastvagnar och Bussar.

Nøyaktig når de første bilene kommer til å rulle ut til brannstasjoner er ikke kommunisert ennå, men dette inngår i en plattform for fremtidig teknologi som snart skal testes ut av kunder i Berlin, Amsterdam og Dubai.

Denne artikkelen ble først publisert av NyTeknik.se.