Ville blokkere vindkraftutbygging - fikk parkeringsbøter

Politiet bøtelegger vindkraftmotstandere som har parkert ulovlig på Frøya for å hindre anleggsarbeidet.

Motstanderne hadde parkert langt fylkesvei 716, melder NRK. Demonstrantene er i området for å hindre at anleggsarbeidet starter.

Det er 80-sone i området, og parkering er ikke tillatt langs veien. Bøtene er på 900 kroner

Mandag markerte Trønderenergi Vind starten på vindkraftutbyggingen på Frøya. Det førte til at aksjonister fra Nei til vindkraftverk på Frøya tok oppstilling og blokkerte den fysiske anleggsstarten, skriver Hitra-Frøya.

Mandag la også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram sitt endelige forslag for egnede områder for utbygging av vindkraftverk, der 13 områder i landet blir pekt ut som best egnet for vindkraftutbygging.