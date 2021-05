Vil sende tre tonn norsk uran til England. Norsk atomavfall blir britisk atombrensel

Institutt for Energiteknikk (IFE) har inngått avtale med britiske Springfields Fuels Limited om salg av tre tonn ubrukt uran. Uranet var opprinnelig kjøpt inn for å bli brukt som atombrensel i Haldenreaktoren, men etter at reaktoren ble stengt i 2018 fins det ikke lenger noe å bruke det til i Norge.