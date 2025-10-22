Abonner
Forsvar

Vil redusere ubåtkostnad med Canada-samarbeid

Prisen for Norges nye ubåter kan være nærmere 80 milliarder kroner. Flere kjøpere kan redusere kostnadene.

En illustrasjon av de nye norske ubåtene av typen 212CD.
En illustrasjon av de nye norske ubåtene av typen 212CD. Illustrasjon: Thyssenkrupp Marine Systems
Arne FenstadArne Fenstad– Journalist
22. okt. 2025 - 07:51

Forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) har besøkt Canada for å forsøke å få til et ubåtsamarbeid mellom Norge, Tyskland og Canada. Sistnevnte skal bestemme seg for om de skal kjøpe tyske eller sørkoreanske ubåter.

– Vi er i Canada for å selge tyske ubåter, sier forsvarsministeren til Aftenposten.

Norge og Tyskland har allerede valgt ubåter av typen 212CD fra den tyske produsenten Thyssenkrupp. I utgangspunktet er det bestilt fire, men planen er to til.

Når også Tyskland skal ha disse ubåtene, må produksjonskapasiteten økes. Med Canada på laget er planen at denne regningen og risikoen for øvrig kan deles på flere. 

Dyrere

TU meldte tidligere denne uken at den totale prisen for Norges seks planlagte ubåter kan komme opp i 80 milliarder kroner. Det er blant annet basert på at Tyskland skal betale 13 milliarder kroner per stykk for sine fire senest anskaffede ubåter. 

Høyres Peter Frølich påpekte at Norges to ekstra ubåter blir dyrere jo lenger man venter med å bestille. 

– De signalene vi nå ser, blant annet når det kommer til ubåter, gir grunn til bekymring for gjennomføringen i langtidsplanen, mener han.

Statssekretær Marte Gerhardsen (Ap) i Forsvarsdepartementet forteller at status for ubåtanskaffelsen er at to av de fire bestilte ubåtene nå er under bygging.

– Vi ser at kostnadsnivået for det utvidede prosjektet med to ytterligere ubåter er høyere enn tidligere lagt til grunn, og at de vil kunne bli levert tidligere enn først antatt, forklarer Gerhardsen.

