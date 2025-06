Vil la forsvarsindustri gå foran i strømkøen

Regjeringen vil gjøre en lovendring som sikrer at nasjonal sikkerhet skal gå foran i strømkøen, skriver VG.

Bakgrunnen er at Nammo på Raufoss har gitt uttrykk for at de ikke får tilgang til mer kraft like raskt som de har behov for. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til avisen at regjeringen fremmer lovforslaget for å være på den sikre siden.

Opposisjonen på Stortinget har kritisert regjeringen for ikke å sikre tilgang til strøm til bedrifter som Nammo. Støre vil likevel ikke være med på at det har vært noen strømkrise for Nammo.

Han sier industrien har fått den strømmen de trenger, på det tidspunktet de trenger den, og at ingen har blitt holdt igjen på grunn av mangel på strøm.

Nammo-sjef Morten Brandtzæg gikk i mars ut i Dagens Næringsliv og sa at han syns det ser ut til at staten prioriterer kattevideoer foran ammunisjon. Bakgrunnen var at Green Mountains datasenter på Hamar hadde fått strøm, mens Nammo måtte stå i kø.

Datasenter mot ammunisjonsfabrikker

En rekke datasenterprosjekter står i kø for tilknytning til strømnettet i Innlandet. Men det betyr ikke nødvendigvis at de står foran i køen.

Nammo-sjef Morten Brantzæg har tidligere beklaget seg over at datasentre får strøm før dem. Foto: Eirik Helland Urke

Om Green Mountain skulle stenge i dag, endrer det ifølge netteier Elvia ingenting for Nammos tilgang til strøm.

Det er ikke mangel på strøm, men fysiske begrensninger i strømnettet vest for Mjøsa som er den faktiske utfordringen. For å få mer effekt må kapasiteten i transformatorstasjoner og ledningsnettet inn til Raufoss industripark utvides.

Nammo har tidligere fått beskjed om at det kan ta fem til ti år før nødvendig kapasitet er tilgjengelig. Elvia har skissert fire hovedtiltak som må gjennomføres for å møte det planlagte effektbehovet.

Blant disse er etablering av en ny koblingsstasjon og oppgradering av Elvias ledninger mellom Dokka og Gjøvik. Det bygges også en ny transformatorstasjon på Skyberg i Gjøvik i samarbeid med Statnett, som etter planen skal stå ferdig i 2027.

Skal gi hjemmel til å prioritere

Lovendringen Støre varsler skal gi myndighetene hjemmel til å prioritere samfunnskritiske virksomheter, som forsvarsindustri, ved tildeling av nettilgang.

I dag gir energiloven kun adgang til forskjellsbehandling dersom det er nødvendig av hensyn til selve strømnettet. Det er ikke lovhjemmel til å prioritere forsvarsindustriens behov foran andres behov.

Teknisk Ukeblad har spurt Energidepartementet om hva lovforslaget konkret legger opp til: At nettselskapene kan bli pålagt å prioritere forsvarsindustri i kapasitetskøen, eller pålegges å gjennomføre investeringer i nettet for å sikre tilknytning, eller begge deler.

Departementet svarer i en e-post at detaljene i forslaget vil bli klare når saken sendes på høring «om noen dager».