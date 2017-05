Vil hente hjem industriproduksjon: 23 bedrifter planlegger felles robotfabrikk

På Sunnmøre skal 23 bedrifter, hovedsaklig innen maritim- og offshoreindustri, i sommer bestemme seg for om de skal bygge en felles fabrikk i Haram.

I tillegg til gjøre bedriftene mer effektive og bedre lønnsomheten gjennom automatisering og robotisering, er målet å hindre utflagging av produksjon fra industrien i regionen, og å hente hjem produksjon som allerede er flagget ut.

– Det er et utrolig viktig arbeid, for bedrifter som setter bort produksjon vil i løpet av få år stå i fare for å miste kompetanse som trengs for å drive god produktutvikling, sier daglig leder Arne G. Tande i Robotek, selskapet som står bak fabrikkplanene.

– For mange SMB-bedrifter innebærer digitalisering og robotisering muligheter det kan være en utfordring å få utnyttet. Vi skal hjelpe våre bedrifter å utvikle disse mulighetene.

500 kvadratmeter fabrikk

I dagens lokaler er det ikke plass til stort utstyr. Blir det bygget fabrikk, vil Robotek fra neste sommer kunne teste ut fullskala produksjonsprosesser. Foto: Robotek

Den mangeårige lederen i Rolls Royces dekksmaskindivisjon har de siste årene jobbet for å bygge opp robotiserings-kompetanse på nordvestlandet, og til sommeren kan en viktig milepæl nås.