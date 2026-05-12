Vil ha beredskapslager på Svalbard

Fire millioner er satt av til et lager både for Forsvaret og sivile aktører.

Regjeringen ønsker beredskapslager på Svalbard. Arash A. Nejad
Mathias BrandtMathias Brandt– Journalist
12. mai 2026 - 12:32

I det reviderte statsbudsjettet foreslår regjeringen å etablere et beredskapslager på Svalbard.

Fire millioner er satt av, og skal bidra til økt beredskap for å håndtere kriser og hendelser på øygruppen. 

I en pressemelding skriver regjeringen at beredskapsevnen på Svalbard er god, men ikke tilstrekkelig dimensjonert for å håndtere kriser og hendelser som er store og varer lenge. Et beredskapslager skal sørge for at Svalbard klarer seg selv før ressurser kommer frem fra fastlandet. 

Regjeringen legger opp til at både sivile nød- og beredskapsaktører og Forsvaret kan bruke lageret, som en del av totalforsvarskonseptet. 

Ansvarlig redaktør Kristina Fritsvold Nilsen i beredskapslageret sitt.
ForsvarstatsbdusjettSvalbard
