Vil bruke over 1 milliard ekstra til klimatiltak

Pengene kommer i tillegg til det Solberg-regjeringen foreslo å bruke, skriver VG.

– Vi kommer med en ekstra grønn milliard i statsbudsjettet. Dette skal få fortgang i overgangen til fornybar kraft, muligheten til å ta i bruk nullutslippskjøretøy og få opp kapasiteten til å utvikle hydrogen og havvind, sier Støre til avisa.

Han ser på det grønne skiftet som en av sine hovedoppgaver som statsminister. Men 1 milliard er neppe nok til å gi en merkbar klimaeffekt, innser statsministeren.

– Nei, men det er en skikkelig kickstart. I tillegg tror vi at disse investeringene vil mobilisere mye privat kapital. Vi skal samarbeide nært med næringslivet, være en partner og stille krav, sier Støre.

Vil lokke fram private penger

Helt konkret vil regjeringen øke bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner og til fornybar energi med over 400 millioner over bistandsbudsjettet. I tillegg kommer flere andre tiltak. Av Enova-pengene går 100 millioner til hurtigladere.

Regjeringen vil også øke bidraget til EU-prosjektet InvestEU med 70 millioner kroner og håper at norske bedrifter vil nyte godt av mer tilskudd.

– Det er denne milliarden inn, men så vil det realisere veldig mye mer ut, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Mektig provosert

En som ikke er imponert, er Frps Bård Hoksrud.

– Jeg ble skikkelig forbanna da jeg så budsjettlekkasjen, sier han til NTB.

Hoksrud er andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han er mektig provosert over at Støre kan si at det var vanskelig å finne 50 millioner kroner til psykisk helse, for så å øke klimabudsjettet med over én milliard.

– Det er ikke vanskelig å finne penger hvis det er vilje til det. De nedprioriterer psykisk helse og folk som sliter i hverdagen. 50 millioner er for lommerusk å regne med de behovene som er der ute, sier Hoksrud.