– Vi undervurderer farene ved kjemikalier i plast

I fjor presenterte en internasjonal forskergruppe en liste på over 16.325 kjemikalier som kan finnes i plast. Gruppen undersøkte stoffenes egenskaper og hva slags trusler de eventuelt utgjør for mennesker og resten av naturen.

Nå publiserer Nature de vitenskapelige, fagfellevurderte resultatene som ligger til grunn for listen.

– Verden beveger seg mot å gjøre plast mer bærekraftig og få slutt på plastforurensning. I dette arbeidet må vi vurdere sikkerheten til kjemikalier i plast bedre, sier professor Martin Wagner ved Institutt for biologi ved NTNU.

Studien er myntet på vitenskapsfolk som kan bidra til å gjøre plasten tryggere. Forskningen er utført av folk fra NTNU, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Food Packaging Forum Foundation og Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology.

4200 kjemikalier bekymrer forskerne

– Det er svært bekymringsfullt at skadelige kjemikalier kan være til stede i alle typer plast. Plast burde allerede i utgangspunktet ikke inneholde skadelige kjemikalier. Likevel ser vi at slike kjemikalier blir brukt, enten det er med vilje eller ikke. Disse plastkjemikaliene kan ha negative konsekvenser for menneskers og planetens helse. De vitenskapelige bevisene underbygger det presserende behovet for å gjøre plast tryggere, sier Wagner.

Omtrent en fjerdedel av kjemikaliene som forskerne finner har uheldige sider ved seg.

Les også: Lager gull av bly

– Vi identifiserer over 4200 kjemikalier som bekymrer oss. Flere av disse er vanskelige å bryte ned, de samler seg opp og konsentreres i dyr og planter, eller de er giftige, sier Wagner.

Forskerne har spesielt identifisert 15 prioriterte grupper av kjemikalier, som bisfenoler, ftalater og PFAS.

Derfor er det så mange kjemikalier

Men hvorfor bruker vi så mange kjemikalier?

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Svar på undersøkelsen — vinn gavekort på 5 000 kr!

– Vi finner at ulike kjemiske strukturer tjener et lite sett med funksjoner, sier Wagner

Dette brukes de ulike plaststoffene til:

5776 tilsetningsstoffer

3498 prosesshjelpemidler

1975 utgangsstoffer

1788 uønsket tilsatte stoffer

Les også: En planets «selvmord» er oppdaget for første gang

Tre ting å ta tak i for beslutningstakere og forskere

Forskerne har formulert tre punkter som de mener beslutningstakerne i industrien or regjeringen må gjøre noe med, og de tåler å gjentas. Vi må:

1. Fjerne bruken av problematiske stoffer i plasten, enten ved at industrien gjør det frivillig, eller gjennom lovverket.

2. Skape mer åpenhet rundt hvilke kjemikalier som brukes i plast og plastproduksjonen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse KROHNE-teknologi måler verdier for en halv milliard daglig på Mongstad

3. Gjøre plasten mindre komplisert, slik at vi ikke trenger å forholde oss til så mange kjemikalier. Samtidig må vi forsikre oss om at kjemikaliene som brukes er trygge.

Kartlegger kjemikalier for å erstatte dem

Forskerne har også sett på kunnskapshull. Vi vet ofte ikke nok om kjemikalienes grunnleggende egenskaper, farer, bruksområder og hvordan og i hvor stor grad vi blir utsatt for dem.

Dette er en kartlegging som skal legge et grunnlag for en overgang til tryggere og mer bærekraftige materialer og produkter.

– Vi foreslår altså å fjerne kjemikalier vi vet har negative sider, åpenhet om kjemisk sammensetning og forenkling av plastoppskrifter som måter å nå dette målet, sier Wagner.

Forskningen er støttet av Forskningsrådet.

Referanse:

Monclús, L., Arp, H.P.A., Groh, K.J., Faltynkova, A., Løseth, M.E., Muncke, J.,

Wang, Z. , Wolf, R., Zimmermann, L. , Wagner, M. Mapping the chemical complexity of plastics. Nature 643, 349–355 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09184-8

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no.