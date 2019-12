Vi lot de to dab-topp-modellene møte hverandre i duell. Lydmessig er det én klar vinner

Selv om salget av DAB-radioer har falt kraftig, er det fortsatt mange som vil ha en stasjonær radio på kjøkkenet, soverommet eller hytta. Vi har testet toppmodellene til Pure og Pinell, som begge har mange triks i boka. Begge har CD-spiller, som en bro til fortiden som gjør at man får nytte av tusenvis av kroner investert i CD-er. Det samme kan kanskje sies om FM-radioen de har: Mange lokalradioer sender ennå på FM.

For de mer fremtidsrettede har begge radioene Spotify Connect. Begge har også Wifi som gir tilgang til flere titusener av radiostasjoner og et vilt antall podkaster. De har også Bluetooth, som gjør det mulig å strømme fra mobilen og f.eks. spole tilbake i NRK-appen. De kan ta inn og forsterke analoge lydkilder, og strømme musikk over hjemmenettet.

Grensesnittet på de to radioene er nesten det samme. Det er visse forskjeller i startbildet, men de er små fordi begge bruker den samme Venice 6.5-radiobrikken fra selskapet Frontier.

Fjernkontroll og app

Begge radioene har en god fjernkontroll, men der er bare Pinell som har ni nummererte taster for kanaler. Pure nøyer seg med tre. Begge har selvfølgelig langt flere ved å trykke på en ekstra knapp, men det er mer tungvint. Litt av poenget med digital radio var å ha mange kanaler, og da vil man ha flest mulig tilgjengelig med ett tastetrykk.

Begge radiene har to alarmer, men bare Pinell-en kan styre dem fra fjernkontrollen. Pure har en knapp på fronten, uten at det skal trekke mye ned. I alarminnstillingene kan man i tillegg til tidspunktet velge hva man vil våkne til, og lydstyrken.

Frontier har også laget sin engen app som kalles Undoc hos Pinell og Pure Select hos Pure. Her er det lettere å komme til de omfattende funksjonene i radioene. De kan til og med settes opp som multirom-radioer.

Internettradio

Vi vet ikke hvor mange radiokanaler som er tilgjengelig på nettet, men du har rundt 30.000 tilgjengelig i disse modellene. Det burde holde.

Selv om grensesnittene på de to radioene er det samme, har Pinell gjort en bedre jobb med å fornorske menyene. Vi fant lett vår egen Teknisk Sett-podkast, men på Pure fikk vi ikke hørt på den. Selv et søk fant den ikke i den store verdenen av podkaster. Hvis du har tenkt å høre alle så rekker du ikke det med bare ett liv.

Pure Evoke C-F6

Pure Evoke C-F6. Foto: Odd Richard Valmot/Teknisk ukeblad

Prisen på Pure sin toppmodell ligger fra 4200 til 5500 kroner på nettet. Den er altså en god del billigere enn Pinell-radioen.

Evoke C-F6 er designet i lys trefinér med en hvit front. Rent og pent med tilhørende hvit fjernkontroll.

Radioen fra Pure nøyer seg med to tretommers høyttalere og to bassrefleksutganger på baksiden. Den har for all del grei lyd, men det mangler mye i bassen og litt i toppen. Er det tale du er på jakt etter er ikke det nødvendigvis noen ulempe. Tale uten bass kommer bedre fram. Dagsnytt låter veldig bra og klart, men musikken kunne vært mye bedre. Det er nok viktig for de fleste. Vi har testet pop, jazz, klassisk og mange andre musikkstiler og det er ingen tvil, Pinell er fullstendig overlegen i lydbildet.

Mens Pinell har innebygget trafo kommer Pure med et 18 volt adapter som tar litt plass i stikkontakten.

Pinell Supersound 701

Pinell Supersound 701. Foto: Odd Richard Valmot/Teknisk ukeblad

På nettet ser alle ut til å være enige om prisen på 5990 kroner, utenom en butikk som vil ha 9385 kroner! Uansett. Dette er en dyrere radio selv om funksjonslisten er omtrent den samme.

Radioen kommer i sort trefinér og sort stoff, aluminium i front og matchende sort fjernkontroll. Fronten er litt skrå, som gjør skjermen mer leselig i bordhøyde.

Pinell-radioen har mye mer å fare med på høyttalersiden, og det merkes veldig godt. Den har to tretommers mellomtonehøyttalere og to éntommers diskanter på forsiden. I tillegg har den er femtommer bass rettet nedover og bassrefleksutgang på baksiden. Til sammen fordeler de lyden mellom seg på en overbevisende måte, og gir vesentlig bedre lyd enn Pure.

Konklusjon

Om prisen er viktigst er det Pure som kommer best ut. Om lyd er viktigst vinner Pinell med stor margin.

Det er verdt å merke seg at Pinell har en billigere modell (501) vi ikke har testet, men som også har basshøyttaler og to 2,5 tommers høyttalere i front. Den kommer uten CD-spiller, og koster over 2000 kroner mindre enn modellen vi har testet.