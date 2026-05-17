Verdens største hangarskip hjemme fra krigen i Iran

Ikke siden Vietnamkrigen har et hangarskip vært på et så langt tokt, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

Forsvarsminister Pete Hegseth tok imot skipet da det returnerte til marinebasen i Norfolk i Virginia.

I tillegg til innsatsen i Midtøsten, har verdens største krigsskip også tilbrakt tid i Karibia, der USA har utført en rekke kontroversielle angrep mot båter som mistenkes for narkotikasmugling. I januar ble Venezuelas president Nicolás Maduro bortført i en amerikansk militæroperasjon i samme region.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Svar på undersøkelsen — vinn gavekort på 3 000 kr!

I løpet av det nesten elleve måneder lange toktet var USS Gerald R. Ford også på besøk i Norge i september i fjor. Også to år tidligere var det enorme krigsskipet på en norgesvisitt.

(©NTB)