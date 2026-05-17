Forsvar

Verdens største hangarskip hjemme fra krigen i Iran

Det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford kom lørdag hjem til USA etter 326 døgn på tokt, blant annet til Midtøsten under krigen mot Iran.

USS Gerald R. Ford, her på vei inn til Oslo, 12. september 2025. Foto: Eirik Helland Urke
NTB
17. mai 2026 - 10:00

Ikke siden Vietnamkrigen har et hangarskip vært på et så langt tokt, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

Forsvarsminister Pete Hegseth tok imot skipet da det returnerte til marinebasen i Norfolk i Virginia.

I tillegg til innsatsen i Midtøsten, har verdens største krigsskip også tilbrakt tid i Karibia, der USA har utført en rekke kontroversielle angrep mot båter som mistenkes for narkotikasmugling. I januar ble Venezuelas president Nicolás Maduro bortført i en amerikansk militæroperasjon i samme region.

I løpet av det nesten elleve måneder lange toktet var USS Gerald R. Ford også på besøk i Norge i september i fjor. Også to år tidligere var det enorme krigsskipet på en norgesvisitt.

 

