Verdens største 3D-printer skal gi billigere vindkraftverk

Med en produksjonskapasitet på 3,6 GW vil British Dogger Bank Wind Farm kunne levere elektrisitet til opptil seks millioner husstander. Dette gjør den til verdens største havvindpark, og den er basert på General Electrics Haliade-X. Den enorme vindturbinen når en høyde på 248 meter, og har en rotor med en diameter på 220 meter.

Nå vil GE Renewable Energy akselerere produksjonen av den gigantiske vindturbinen ved hjelp av additiv produksjon. Det melder Offshore Wind. Tanken er å skrive ut sandformer som deretter skal brukes til å støpe deler til metallstykket som dekker vindturbinens motorhus. Ifølge GE vil dette forkorte prosessen med å utvikle støpeformer fra dagens ti uker – til to uker.

Deler kan veie over 60 tonn

De kompliserte metalldelene kan ha en diameter på opptil 9,5 meter, med en vekt på over 60 tonn. For dette formålet vil GE utvikle verdens største 3D-skriver. Oppgaven er satt bort til tyske Voxeljet, som bruker binder-jetting teknologi. Der bindes et pulver av metall, kompositt eller bare sand med et flytende medium.

– Denne produksjonsteknologien savner sidestykke og endrer spillereglene når det gjelder produksjonseffektivitet, og gjør det mulig å plassere produksjon lokalt i høykostnadsland – noe som er en avgjørende fordel for våre kunder som ønsker å maksimere den økonomiske utviklingen som havbasert vindkraft leverer lokalt, sier Pablo Cilia, som leder arbeidet med additiv teknologi ved GE Renewable Energy til havvind.

Tester etter nyttår

Selve støpingen utføres av Fraunhofer IGCV, Institut für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik, med tilhørende materialteknologi og digitale prosesser.

Hele prosjektet skal lanseres i løpet av tredje kvartal i år, med de første skrivertestene i løpet av første kvartal 2022.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.