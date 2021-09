Verdens beste hyperspektrale kameraer produseres i Norge 

Norge er en stor produsent av såkalte hyperspektrale kamera. Merkenavnet er HySpex og det utvikles av Norsk Elektro Optikk AS (NEO). Med hyper menes at de kan avbilde flere hundre farger i stedet for bare de tre vanlige. Disse fargene, med ulike frekvenser, ser detaljer utenfor det frekvensbåndet menneskelige syn oppfatter. Det er en kilde til veldig mye optisk informasjon som kan brukes på en lang rekke områder.