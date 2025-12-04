Venter nedgang i olje- og gassinvesteringer neste år

Olje- og gassnæringen planlegger å investere 270 milliarder kroner i 2026, en fire prosents nedgang fra i år.

Det viser en undersøkelse fra Offshore Norge.

– Norsk sokkel har beveget seg over en høy aktivitetstopp, og fremover vil aktiviteten gå ned, skriver de i en pressemelding om undersøkelsen.

De spår ytterligere nedgang i 2027, da det anslås at investeringene vil falle med 8 prosent. Deretter flater det noe ut i 2028, ifølge Offshore Norge.

Basert på næringens nåværende investeringsbudsjetter ligger det an til et nytt fall i aktivitet mot 2029 og 2030.

– Aktiviteten på sokkelen vil fortsatt være høy, men som vi tidligere har pekt på, vil aktiviteten gå noe ned allerede fra neste år. Vi ser nå at flere selskaper varsler nedbemanninger, sier Marius Menth Andersen, sjeføkonom i Offshore Norge, i pressemeldingen.

Han fremholder at tilgang på areal og stabilitet i skattepolitikken er avgjørende for å sikre nye investeringer.