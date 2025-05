– Kjempebra, er konklusjonen fra daglig leder i Ole Torberg Bjørnevik i Taubåtkompaniet til NRK tirsdag formiddag.

Over helga og mandag har Taubåtkompaniet losset over 1000 tonn last av baugen på skipet. Selskapet har ansvaret for bergingsoperasjonen av NCL Salten som grunnstøtte torsdag morgen i forrige uke.

De to båtene Boa Brage og Boa Balder slepte NCL Salten av grunn. Til sammen har de to 130 tonns trekkraft.