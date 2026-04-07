Vegvesenet varsler stenging og redusert hastighet på Drammensbrua i seks uker

Nattestengningen skjer fra mandag til torsdag mellom klokken 21.30 og5.30, opplyser Vegvesenet.

Arbeidet med å skifte ut fugen i nordgående starter 13. april og varer til månedsskiftet mai-juni.

Omkjøringen blir fylkesvei 283 Øvre Sund bru og Bragernestunnelen, samt riksvei 291 Holmenbrua for kjøretøy under 50 tonn.

Samtidig settes hastigheten ned til 50 kilometer i timen på dagtid gjennom hele perioden.

Sørgående retning på brua blir ikke berørt av arbeidet.

Vedlikeholdsarbeidet består av å skifte ut en utslitt fuge i det nordgående feltet på den trafikkerte brua.

– Fugene på brua er viktige for å ta opp bevegelser i konstruksjonen. Når de blir utslitt, kan det bli både støy, ujevnheter, skader på kjøretøy og i verste fall skader på brua. Denne fugen er slitt og har skader, derfor må vi skifte den ut nå, sier byggeleder Ola Natvig i Statens vegvesen.