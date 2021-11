Vedum mener budsjettet tar Norge i en ny retning – ikke alle er enige

– Nå er det vanlige folks tur. Vanlige folk, i hele landet, lovet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han innledet finanstalen i Stortinget mandag. Han og regjeringskameratene fra Hurdaldssjøen har imidlertid bare hatt tre uker på seg til å jobbe med «de store talla» og sette sitt preg på Solberg-regjeringens budsjettforslag.

Og selv om Vedum hevder vanlige folk tydelig kommer til å merke at det er nye folk i regjeringskontorene, har han ikke funnet plass til å smøre budsjettet med flere oljemilliarder – eller å ta ned pengebruken ytterligere i tråd med at krisetilstandene i norsk økonomi avtar. Solberg-regjeringens ramme på 322,4 milliarder kroner, tilsvarende 2,6 prosent av oljefondet, ligger fast.

– Vi må være varsomme med å bruke mer oljepenger, for det kan føre til at renteoppgangen blir brattere. I så fall kan kronekursen bli sterkere – og det kan gjøre forholdene vanskeligere for bedriftene våre, og dermed for arbeidsplasser over hele landet. Renteøkninger slår også direkte inn i lommeboka til folk flest, poengterte Vedum.

Tilleggsproposisjonen er den nye regjeringens forslag til endringer og omdisponeringer i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Støre og Vedum har snaut tre uker på seg til å forhandle seg fram til et parlamentarisk flertall for budsjettet.

Strøm og skatt

Elavgiften foreslås nesten halvert i januar, februar og mars. Resten av året kutter regjeringen avgiften med cirka 9 prosent. Kuttet vil utgjøre om lag 10 øre per kilowattime fra januar til mars. Tiltaket anslås å koste 2,9 milliarder kroner i form av reduserte inntekter neste år – og innebærer med det største enkeltkuttet i statens inntekter neste år.

Vedum foreslår også flere skattegrep som skal gjøre økonomien til såkalt vanlige folk romsligere.

– Regjeringen har hatt tre uker på seg til å utarbeide et nytt utkast til statsbudsjett. Jeg mener vi har brukt tida godt. Med skattegrepene vi tar i dette budsjettet, vil folk merke at landet er på en ny kurs. To av tre får mindre i skatt. 20 prosent får uendret skatt. Og de 13 prosent med sterkest rygg får en skatteøkning, sier Vedum fra talerstolen på Stortinget.

Han fremholder også at alle får kutt i avgifter sammenlignet med forslaget fra Høyre, KrF og Venstre.

– I forhold til Solberg-regjeringens forslag kutter vi avgiftene med 2,3 milliarder kroner, sier Vedum.

– Dette er for grått og for smått for Norge, mener Kari Elisabeth Kaski (SV) (t.h) om endringsforslagene til statsbudsjettet for 2022 som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram for Stortinget mandag. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

SV: – Ingen ny retning

SV, regjeringens foretrukne budsjettpartner, legger om noen dager fram sitt alternative budsjett. Men partiet er allerede nå sterkt kritisk blant annet til måten regjeringen vil hjelpe dem som sliter med de høye strømprisene. Partiet avviser dessuten kontant Vedums påstand om at endringsforslaget innebærer en ny retning for landet.

– Dette er for grått og for smått for Norge. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun sier det er flere positive enkeltgrep i budsjettet, men ikke nok til å få ned ulikheten og bygge ut velferden i Norge. Nå er det opp til regjeringen å komme SV i møte og sikre flertall for budsjettet, mener Kaski.

– SV er klare til å forhandle om de løsningene Norge trenger, for å sikre rettferdig fordeling, god velferd og at Norge tar ansvar for klimakrisen. Budsjettet må gå mye lenger på områder som ulikhet, klima og velferd, sier stortingsrepresentanten.

Vedum: – Det går godt

Finansminister Vedum ser optimistisk på de kommende budsjettforhandlingene.

– Mange av de tingene som ligger i budsjettet, er ting som SV vil kjenne seg igjen i, for eksempel dette med styrket kommuneøkonomi når det gjelder skole, sykehjem, lave priser i barnehagen, sa Vedum til NTB da han møtte pressen utenfor statsrådsboligen mandag morgen.

Prognosene for verdiskaping, sysselsetting og arbeidsledighet neste år er de samme som Solberg-regjeringen la til grunn i sitt budsjettforslag for en måneds tid siden.

Veksten i Fastlands-BNP anslås til solide 3,8 prosent, og ledigheten skal falle til 2,4 prosent neste år, hvis prognosene slår til.

Frist for finanskomiteen til å komme med sin innstilling til statsbudsjettet og tilleggsnummeret er 26. november, mens finansdebatten i Stortinget går av stabelen 2. desember.