USAs havarikommisjon mener en rekke systemfeil var årsaken til Alaska Airlines-hendelse

Ingen ble skadet da et panel i flyskroget til et Alaska Airlines 737 Max 9-fly falt ut i lufta i januar i fjor. Nå peker den amerikanske havarikommisjonen National Transport Safety Board (NTSB) på en rekke feil og avvik som årsak til hendelsen.

Panelet som falt ut, tettet en nødutgang som ikke var i bruk. Under en reparasjon ble boltene som holdt panelet på plass, tatt ut, men aldri satt tilbake igjen, slår kommisjonen fast.

Flydelen ble funnet i en hage i Portland. Hendelsen skjedde kort tid etter avgang, når flyet var på 16.000 fots høyde, omtrent halvveis av sin marsjhøyde.

– Mannskapet burde ikke trengt å være helter fordi dette skulle aldri skjedd, sier leder Jennifer Homendy. Hun legger til at en slik ulykke kun skjer når flere ting slår feil.

Flere avvik

Det er ikke avdekket hvem som fjernet panelet og boltene under reparasjonen, og aldri satte dem tilbake. Boeing har vært i hardt vær etter denne og flere andre hendelser de siste årene.

Ansatte ved Boeing-fabrikken har sagt at de har følt seg presset til å jobbe for raskt og gjøre oppgaver de ikke har vært kvalifisert for. Kun én av 24 personer som jobbet med dører, hadde gjort denne oppgaven før – og den personen var på ferie, sier kommisjonen.

– Det er sånn feil blir gjort. Folk prøver å jobbe for raskt, sa den anonyme fabrikkansatte.

Kommisjonen slår også fast at Boeing ikke har hatt gode nok sikkerhetsrutiner, og at de ikke har satt i verk pålagte sikkerhetstiltak ennå. Også luftfartstilsynet FAA får kritikk for ikke å ha oppdaget Boeings systematiske feil under produksjonen.

Turbulent for Boeing

Boeing-sjefen innrømmet at selskapet har gjort feil i forbindelse med ulykken, som førte til at en rekke flyselskaper måtte sette sine fly av samme typen på bakken.

Boeing-aksjen raste 8 prosent dagen etter ulykken, og selskapet ble satt under granskning av FAA. Flere flyselskaper kritiserte dem også for kvalitetsproblemer og forsinkede leveringer, blant annet Alaska Airlines.

Kongressens handelskomité gjennomførte også en høring etter hendelsen, som kritiserte selskapet.