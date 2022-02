USA sendte først F-35 til Tyskland – etter ny invasjon av Ukraina plasseres de på Natos østflanke

I forrige uke ble Nato-forsvaret i Europa styrket da det amerikanske flyvåpenet sendte F-35A til Tyskland, F-15E til Polen akkompagnert av flere KC-135 tankfly.

USA har også plassert flere B-52H bombefly på RAF Fairford i England og har flyttet en del F-16 fra Tyskland til Romania.

– F-35A er det mest avanserte jagerflyet vi har. Det er i stand til avskrekking og til forsvar av våre allierte dersom avskrekking mislykkes, var budskapet fra US Air Force.

Tirsdag kveld norsk tid, etter at Russlands president Vladimir Putin anerkjente de to regionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater og sendte soldater dit, meldte USAs president Joe Biden at F-35-flyene skal videre østover fra flystasjonen Spangdahlem i Tyskland.

Opp til åtte F-35A skal deployere til Baltikum sammen med 20 AH-64E Apache angrepshelikoptre.

Estland

Estiske medier melder at flyene skal stasjoneres på flybasen Ämari like sørvest for hovedstaden Tallinn.

Flyene kommer fra 34th Fighter Squadron, 388th Fighter Wing, som til daglig er stasjonert på flystasjonen Hill i Utah. Dette var den første F-35A-skvadronen i det amerikanske flyvåpenet som ble erklært stridsklar med såkalt første operative evne (IOC) i august 2016.

F-35A fra Hill Air Force Base i mai 2017, like etter at de hadde vært stasjonert i Estland for første gang. Foto: Senior Airman Christine Groening

Denne F-35-skvadronen har faktisk besøkt den estiske basen, kun 200 kilometer fra Russland, tidligere. Dette skjedde i april 2017, altså tre år etter at Russland første gang invaderte Ukraina.

Estland har sammen med sine baltiske naboer Latvia og Litauen vært Nato-medlemmer siden 2004, og får hjelp til å drive luftkontroll, såkalt «Air Policing». Denne kapasiteten og beredskapen, «Quick Reaction Alert» (QRA), går på rundgang blant Nato-landene.

Norge hadde sist hovedansvaret for QRA-beredskapen her i 2015, fra Šiauliai-basen i Litauen.

For en måned siden ble det klart at Nederland stiller to av sine F-35A til disposisjon for Nato for avskrekking og styrket forsvar av østflanken – og varslet at de planlegger å deployere til Bulgaria i april og mai.

Som normalt i nord

På Natos nordflanke er det F-35A stasjonert på Evenes som utfører beredskapen.

Ifølge Forsvaret tirsdag ettermiddag er det ikke noen aktivitet i nordområdene nå som gir grunn til økt bekymring, eller som avviker fra det de anser som normalt.

– Forsvaret har et særlig ansvar for våre nærområder i nord. Vi opererer hver dag på en forutsigbar måte for å ha tilstedeværelse og opprettholde situasjonsforståelse. Det gjør vi også nå, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen.

Forsvaret iverksatte enkelte beredskapstiltak i 2021. I hovedsak handler disse om økt årvåkenhet og gjennomgang av eksisterende planverk.

– Forsvaret har som alltid beredskap for at krisesituasjoner kan utvikle seg. Vi følger utviklingen nøye og tilpasser beredskapen dersom det blir behov for det, sier forsvarssjefen i meldinga.

220 fly til Norge

Forsvaret understreker også at nasjonale operasjoner, deltakelse i internasjonale operasjoner, trening og øving går som normalt. Det gjelder også forberedelsene til den store vinterøvelsen Cold Response.

Etter det Teknisk Ukeblad har fått opplyst vil det være cirka 220 fly i aksjon i Norge under storøvelsen.

Værnes: Airbus A330 MRTT (multirolle tank og transport) fra Nato

Airbus A330 MRTT (multirolle tank og transport) fra Nato Ørland: E3A Awacs fra Nato og Frankrike, F-35A fra Norge, ATL2 MPA fra Frankrike

E3A Awacs fra Nato og Frankrike, F-35A fra Norge, ATL2 MPA fra Frankrike Bodø: F-18E/F Super Hornet, AV-8B Harrier, C/KC-130J Hercules, MV-22B Osprey fra USA, A400M Atlas fra Tyskland, Bell 412 fra Norge

F-18E/F Super Hornet, AV-8B Harrier, C/KC-130J Hercules, MV-22B Osprey fra USA, A400M Atlas fra Tyskland, Bell 412 fra Norge Andøya: F-15 fra USA, P-3 Orion fra Norge

F-15 fra USA, P-3 Orion fra Norge Bardufoss: Bell 412 og C-130J Hercules fra Norge, AW159 Wildcat, AW101 Merlin, HH60 Pavw Hawk fra Storbritannia, CH-53E Sea Stallion, AH-1Z Viper, UH-1Y Venom fra USA, Jas-39 Gripen fra Sverige

Bell 412 og C-130J Hercules fra Norge, AW159 Wildcat, AW101 Merlin, HH60 Pavw Hawk fra Storbritannia, CH-53E Sea Stallion, AH-1Z Viper, UH-1Y Venom fra USA, Jas-39 Gripen fra Sverige Evenes: DA-20 Jet Falcon fra Norge

DA-20 Jet Falcon fra Norge Britiske baser: P-8A Poseidon fra UK og Kc-135 Stratotanker fra USA

P-8A Poseidon fra UK og Kc-135 Stratotanker fra USA I tillegg vil det være rundt 40 UAV-systemer i bruk

I løpet av kort tid vil også et at Luftforsvarets mest effektive kommende verktøy for å holde oppsikt med russisk aktivitet i våre farvann være på plass på Evenes.

Onsdag kveld skal det første av de nye maritime patruljeflyene P-8A Poseidon flys fra Boeing-fabrikken in Seattle og vil etter planen lande på norsk jord for første gang torsdag kveld.