USA og Canada sender krigsskip gjennom Taiwanstredet

Et amerikansk og et canadisk krigsskip seilte lørdag gjennom Taiwanstredet, opplyser den amerikanske marinen.

En slik felles seiling i det omstridte farvannet er svært sjelden og kommer med sikkerhet til å skape sterke reaksjoner i Kina.

Den amerikanske marinen kaller turen til det amerikanske krigsskipet USS Chung-Hoon og det canadiske krigsskipet HMCS Montreal for en rutinemessig gjennomreise i stredet.

I uttalelsen understrekes det at det er snakk om internasjonalt farvann der det i henhold til folkeretten er fritt skipsleide, og at USA og Canada er fast bestemt på å opprettholde dette i Asia og Stillehavsregionen.

Mens amerikanske krigsskip seiler gjennom Taiwanstredet om lag én gang i måneden, er det uvanlig at amerikanerne har med seg skip fra allierte land.

Turen ble gjennomført mens USAs forsvarsminister Lloyd Austin deltar på et forsvarsministermøte i Singapore sammen med ministre fra en rekke asiatiske land, deriblant Kina.

Her har Austin kritisert Kina for ikke å ville ha en dialog som kan avverge militære kriser, mens Kina har slått tilbake og anklaget USA for handlinger som ikke legger til rette for god kommunikasjon.