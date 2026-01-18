Abonner
Romfart

USA kan være bare noen uker unna den første måneferden på over 50 år

Nasas nye toppsjef lover oppdateringer om oppskytingen når raketten er klar.

Her er astronautene Victor Glover, Reid Wiseman, Jeremy Hansen og Christina Koch på vei til en test på Cape Canaveral. Foto: Phelan M. Ebenhack / AP
Carsten Bessing, Ing.dk
18. jan. 2026 - 05:00
NASARomfart
