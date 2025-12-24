Ledige stillinger
Nyhetsbrev
Nyhetsstudio
Tips oss
Nyheter
Meninger
Tjenester
Info og kontakt
Ledige stillinger
Nyhetsbrev
Nyhetsstudio
Tips oss
Logg inn
Abonner
Forsvar
USA gjør nytt forsøk på å bygge vellykkede fregatter
Skal fylle tomrommet etter Constellation-klassen.
Tegning av hvordan en fregatt basert på Legend-klassen av kystvaktkuttere kan bli seende ut.
Illustrasjon: Department of the Navy
Gi bort artikkelen
Kommenter
Harald Brombach
– Journalist
24. des. 2025 - 11:10
Forsvar
fregatt
Us navy
Gi bort artikkelen
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Vice President Operations
Testingeniør måleteknikk
Havariinspektør
Økonomi- og administrasjonssjef
Salgsingeniør
Engineering Manager
Utviklingsingeniør
En tjeneste fra