Uro om EU-toll: – Tyder på at det er dødt løp

Mandag skal EUs komité for beskyttelsestiltak, Safeguard Committee, vedta om det skal innføres toll på jernlegeringer, et vedtak som kan ramme Norge hardt. I komiteen er alle EU-landene representert.

Søndag gikk EUs mektige handelskommissær Maros Sefcovic ut i sosiale medier og hyllet et innlegg fra EUs stålforbund (EUROFER) der EUs medlemsland sterkt oppfordres til å si ja til toll på jernlegeringer.

– Presser på

Det er temmelig uvanlig at EU-kommisjonen rykker ut på denne måten, ifølge analytiker Varg Folkman ved European Policy Centre (EPF).

– At Sefcovic dagen før avstemningen offentlig presser på, attpåtil på en søndag, tyder på man nå gjør det man kan for å få gjennom tiltaket. Det gjør også fallhøyden større om man skulle mislykkes, enn om alt dette skjedde på bakrommet, sier Folkman til NTB.

For å få forslaget vedtatt, må minst 15 land som til sammen representerer 65 prosent av EUs befolkning, si ja.

Folkman peker også på at avstemningen egentlig skulle skje fredag, men ble utsatt til mandag, som er absolutt siste frist for å få vedtaket igjennom. Fristen for å innføre tolltiltaket er nemlig tirsdag.

– At kommisjonen utsatte avstemningen, antyder at de ikke var trygge på at de kunne sikre tilstrekkelig med stemmer for å få gjennom forslaget. Nå er det ting som tyder på at det er dødt løp før avstemningen, og det er svært vanskelig å avgjøre om tiltaket går gjennom eller ei, sier han.

Vil ramme Norge

Norge er storprodusent av jernlegeringer, som brukes i stålproduksjonen. 43 prosent av all EU-import av slike metaller kommer fra Norge.

Blir forslaget om å legge toll på jernlegeringer vedtatt, vil Norge og de andre EØS-landene etter alle solemerker havne utenfor tollmuren. Det kan få konsekvenser for rundt to tusen norske arbeidsplasser.

Mange av selskapene i metallindustrien er lokale hjørnesteinsbedrifter.

Både regjeringen og industrien har kjempet med nebb og klør i snart ett år for å hindre at tiltaket blir innført.

«Nødvendig og ansvarlig»

I innlegget til Sefcovic, som også er kjent som EUs EØS-general, heter det at beskyttelsestiltaket er «et nødvendig og ansvarlig grep for å forsvare vår industrielle motstandskraft».

EUROFER peker på sin side på at høy import fra tredjeland har brakt EUs egen industri i knestående.

– Forslaget fra kommisjonen er siste sjanse for industrien, skriver de. Samtidig påpekes det at «signifikante volumer» fortsatt kan eksporteres tollfritt til EU.