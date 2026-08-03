Ungarns atomkraftverk stanset – nå ber regjeringen folk spare strøm

Det kan koste Ungarn milliarder i dyr importstrøm.

Elven er Europas lengste og har også rammet kapasiteten til atomkraftverk og vannkraftverk i både Østerrike og Romania.

Kraftverket, som normalt leverer rundt halvparten av Ungarns strøm, stanset driften søndag for første gang i sin 44-årige historie. For å kompensere har landet omtrent doblet strømimporten fra naboland som blant annet Tsjekkia, ifølge Euractiv.

Krisen kan koste dyrt

Statsminister Péter Magyar sier at landet går en krevende periode i møte.

– I morgen vil ikke Paks-kraftverket produsere strøm, mens de varmeste dagene med 40 grader ligger foran oss, sa statsminister Péter Magyar i en video på Facebook søndag.

Energiminister Istvan Kapitany opplyste søndag at listen over bedrifter som reduserer strømforbruket, inkluderer det ungarske energikonsernet MOL, den sørkoreanske batteriprodusenten Samsung SDI, det tyske bilmerket Audi og den japanske bildelleverandøren Denso.

Lave vannstander har også påvirket skipstrafikk og turisme i Ungarn, og lagt begrensninger på vannbruken i over 100 byer og landsbyer, inkludert i utkanten av hovedstaden Budapest, ifølge offentlige registre.

Krisen kan koste Ungarn mellom 100 og 200 milliarder forinter (mellom drøyt 3 milliarder og rundt 6 milliarder norske kroner) som følge av kraftig økte priser på importert strøm, ifølge Mark Radnai, nestleder i Magyars Tisza-parti.

Mandag oppfordrer regjeringen husholdninger til å unngå bruk av vaskemaskin og tørketrommel mellom klokken 17 og 22, skriver Euractiv videre.

Varmen brer om seg i Europa

Store deler av Europa har vært rammet av langvarig hete og tørke, noe som har senket vannstanden i elvene og skapt bekymring for vannforsyning og kraftproduksjon.

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I Italia ble det søndag sendt ut rødt farevarsel i de fleste av landets byer om at en ny hetebølge er på vei. Allerede er det 35 grader flere steder.

Over halve England er rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer.

I blant annet Spania og Frankrike har det i lang tid herjet skogbrann. Over 330.000 har på det meste vært evakuert, men nå er evakueringsordrene opphevet for mange. I både Portugal, Hellas og Tyrkia jobber brannmannskaper fremdeles med å slokke flammer.