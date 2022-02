Ukrainas forsvarsminister ber om så mange Stinger- og Javelin-missiler som mulig

Russiske bakkestyrker med stridsvogner nærmer seg Kyivs forsteder fra tre kanter og befinner seg fredag morgen rundt 30 kilometer fra byen etter flyangrep mot byens sentrum og militære installasjoner rundt, ifølge NTB.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov sa torsdag at alle som er villige til å kjempe og kan bære våpen, kan slutte seg til landets heimevern.

Samme dag kom han også med en bønn direkte til den amerikanske kongressen via en videosamtale om å bidra med mer våpenhjelp, slik at de kan stoppe russerne, skriver Defense News.

Konkret ber han om mer bærbart luftvern og panservern, det vil si Stinger og Javelin, som han foreslår at USA kan levere til Polen og at de deretter kan frakte det hurtig over grensa (se hele innlegget hans i videoen under).

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov i en videokonferanse torsdag.

Stinger og Javelin

FIM-92 Stinger produseres av amerikanske Raytheon og er et bærbart luftvern, det som på engelsk kalles «man-portable air-defense system» (manpads).

Dette er for øvrig utstyr Norge har planer om å kjøpe inn i løpet av året, som supplement i det nye kampluftvernet som er i ferd med å opprettes.

Det amerikanske marinekorpset (USMC) skyter FIM-92 Stinger i Trøndelag under Trident Juncture i 2018. Foto: Gunnery Sgt. Christopher Giannet

FGM-148 Javelin leveres av Javelin Joint Venture (JVV), som er et partnerskap mellom Lockheed Martin og Raytheon, og er et panservernmissil.

Ifølge Forsvaret, som har brukt det bærbare panservernvåpenet i 18 år, kan det bekjempe stridsvogner og andre harde mål på inntil 2500 meters hold. Skytteren låser missilet på et mål og kan trekke seg tilbake eller sikte seg inn på et annet mål når missilet er fyrt av og har forlatt røret – det som kalles skyt-og-glem («fire-and-forget»).

Systemet er videreutviklet siden Norge første gang bestilte våpenet, eksempelvis med lettere og mer kompakte utskytnings- og ildledningsenheter (CLU) og missiler med nye stridshoder. Siste generasjon er F-modellen, som ble satt i produksjon for snart to år siden.

Ifølge produsenten ble Javelin hyppig brukt i strid i Afghanistan og Irak, og de anslår at USA og andre brukere har avfyrt i overkant av 5.000 missiler siden 1996.

– Vi forsvarer oss alene

Ifølge NTB har president Volodymyr Zelenskyj igjen kritisert omverdenen for ikke å komme Ukraina til unnsetning.

– I dag forsvarer vi landet vårt alene. Som i går følger verdens mektigste styrker med på avstand, sier den ukrainske presidenten i en videotale, gjengtitt av BBC.

– Ble Russland overbevist av gårsdagens sanksjoner? Vi hører i lufta og ser på bakken at det ikke var nok, fortsetter Zelenskyj.

På både ukrainsk og russisk oppfordrer han på nytt Russland til våpenhvile.

– Før eller siden må Russland snakke med oss om hvordan vi skal få en slutt på kamphandlingene og stanse denne invasjonen. Jo før slike samtaler kan innledes, jo mindre vil Russlands tap bli, sier Zelenskyj.

Ukrainske militærledere besøker den amerikanske hærens øvingsfelt Hohenfels i Tyskland i 2017 for å få demonstrert FGM-148 Javelin. Foto: 1st Lt. Kayla Christopher

Ifølge den ukrainske presidenten angriper Russland både militære og sivile mål, mens den russiske forsvarsledelsen fastholder at angrepene bare er rettet mot militære mål som militærbaser, radaranlegg, flybaser og luftforsvarsanlegg.

Flere medier har vist bilder som viser ødelagte boligblokker, blant annet i byen Mariupol, og BBC viste i morgentimene fredag verifiserte opptak fra et boligområde i Kyiv som var truffet.

Ordføreren i Kyiv har tidligere opplyst at minst tre mennesker er såret i russiske rakettangrep, men det er ennå ikke kommet bekreftede meldinger om drepte sivile i krigen.