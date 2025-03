Det sier kilder i Brussel til NTB.

Torsdag lander næringsminister Cecilie Myrseth i EU-hovedstaden for samtaler med tre av kanonene i EU-kommisjonen: Visepresident Teresa Ribera, forsvarskommissær Andrius Kubilius og handelskommissær Maros Sefcovic.

Sistnevnte spiller en nøkkelrolle ettersom han også har ansvar for samarbeidet med EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein.

At Myrseth kommer torsdag, er neppe tilfeldig. Onsdag gjorde nemlig USA og Donald Trump alvor av trusselen om 25 prosent toll på stål- og aluminiumsprodukter.

EU svarte prompte med å varsle toll på amerikanske varer som bourbon, jeans og motorsykler fra 1. april.

Frykter generelle beskyttelsestiltak

I måneder har representanter for norsk næringsliv og politikk vært høyt og lavt i EU-systemet for å spre det samme budskapet:

Dersom EU innfører beskyttelsestiltak i form av generelle tollmurer for å skjerme europeisk industri, må Norge få unntak.

Det fikk vi i 2018 da EU innførte beskyttelsestiltak for på stål og aluminium, som for øvrig gjelder fram til juni neste år.

Om Norge havner utenfor tollmurene, vil det ramme norsk næringsliv hardt. Rundt 70 prosent av all norsk eksport går til EU.

– Det er veldig viktig med politisk påtrykk for å sikre disse unntakene, sier en annen kilde i Brussel, med klar adresse til Myrseth.

– Ingen garantier

Sefcovic er i tillegg kjent som en råtass i forhandlinger.

Derfor forventes det at Myrseth bruker det hun har av politisk fingerspissfølelse for å få EU-kommisjonen på lag.

For foreløpig har det kommet få klare signaler fra EU.

– Svaret vi får, er at beskjeden er mottatt, men at det ikke er mulig å gi noen garantier, sier Marius Vahl, som er Norsk Industris mann i Brussel, til NTB.

Han beskriver situasjonen rundt handelskrigen som både uoversiktlig og uforutsigbar.

– Nøyaktig hva dette kommer til å omfatte, det vet ingen.

Det er EUs medlemsland, ikke kommisjonen, som eventuelt vedtar å gi Norge unntak.

– Handler ikke om EØS

Norske politikere trekker gjerne fram EØS-avtalen som begrunnelse for at Norge bør få unntak. Avtalen gjør Norge til en del av EUs indre marked.

Men den har liten betydning, ifølge kildene i Brussel.

– EØS-avtalen nevnes ikke her, sier en av dem til NTB.

Det som derimot trekkes fram som argumenter, er at Norge er tett integrert i det europeiske markedet, og at den norske eksporten til USA er liten. Dermed er det liten risiko for at norske varer som skulle til USA, dumpes på det europeiske markedet.

– De samme argumentene gjelder kanskje enda mer nå. I tillegg forsyner vi jo Europa med strategisk viktige produkter og mange kritiske råmaterialer, sier Vahl.

Snev av optimisme

Samtidig kan det anes et anstrøk av optimisme blant dem NTB har snakket med i Brussel.

– Vi har inntrykk av at myndighetene her er veldig på ballen, sier Vahl.

– Den geopolitiske spenningen er såpass høy, så jeg holder det for ikke usannsynlig at det kan gå bra. Det er jo det vi håper, sier han.