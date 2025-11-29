Tusenvis av Airbus-fly må oppdateres

Over 6000 fly er omfattet av saken – halvparten av den globale flåten.

Problemet forklares med at kraftig solstråling kan ødelegge data som er kritisk for flyenes kontrollsystem.

– Airbus erkjenner at disse anbefalingene vil skape operasjonelle forstyrrelser for passasjerer og kunder, sier selskapet i en uttalelse.

For rundt to tredeler av de berørte flyene vil tilbakekallingen føre til en relativt kort periode på bakken mens flyselskapene går tilbake til en tidligere programvareversjon, ifølge bransjekilder.

Forsinkelser

Feilrettingen må imidlertid skje før neste planlagte rutineflygning, ifølge en melding til flyselskapene som nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn i. Det betyr at det raskt kan oppstå trafikkproblemer som følge av saken.

Omfanget av tilbakekallingen ventes blant annet å forårsake betydelige forstyrrelser midt i den travleste reisehelgen i året i USA – thanksgiving.

Hundrevis av fly kan også trenge å bytte maskinvare, noe som kan føre til uker ute av drift.

Air India gikk fredag kveld ut og varslet at feilrettingen ville føre til lengre opphold på bakken for selskapets fly, og at det dermed vil bli forsinkelser.

Nødlandet

Hendelsen som utløste den omfattende oppdateringen, fant sted på en flyging mellom Cancún i Mexico og Newark i New Jersey 30. oktober, da et fly fra flyselskapet JetBlue måtte foreta en nødlanding i Tampa i Florida.

Flere personer ble fraktet til sykehus etter et problem med kontrollsystemene og et plutselig, uventet fall i høyden.

Ifølge Airbus-data er det rundt 11.300 fly i A320-familien i drift, inkludert 6440 av kjernemodellen A320.