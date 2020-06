TU Live onsdag: En tapt krise

I TU Live denne uken snakker vi med Zero-sjef Marius Holm. Ikke uventet er han kritisk til krisehjelpen som nå gis til olje- og leverandørindustrien. Selv om petroleumsindustrien nå har fått det de ba om, fortsetter Holm argumentasjonen for heller å bruke felleskapets midler på å bygge en grønn fremtid.

Sendingen starter her onsdag klokka 12.00.

I et innlegg nylig skriver Marius Holm blant annet:

"Det sies at framtidens næringer står på skuldrene til de gamle. Det er riktig. Men de må slippe til. Det er skapt et inntrykk av at en satsing på grønnere industri er avhengig av ordrebøker fulle av oljeprosjekter. Det er feil. Det er nettopp de fulle ordrebøkene som hindret Norge i å satse helhjertet på havvind. Vi gir altså ikke plass til det grønne i gode tider – og nå står vi i fare for å la en nykrise passere uten å drive fram omstilling".

Onsdag 10. juni kl 12.00 kommer Marius Holm til vårt studio for å diskutere dette og andre temaer Zero er opptatt av.