Tryggest å kjøre bil i Norge

– Det finnes ingen naturgitte forutsetninger for at Norge skulle være det tryggeste landet for å kjøre bil i Europa. Vi har ikke hatt bedre veier eller værforhold enn andre land, sier administrerende direktør Bjørne Grimsrud i Transportøkonomisk Institutt.

Likevel har undersøkelsen til European Transport Safety Council funnet at Norge er det tryggeste landet å kjøre bil i Europa.

Gjennomsnittet er 45 dødsfall i trafikken per million innbyggere i Europa i fjor. Norge hadde kun 89 dødsfall i trafikken, noe som utgjør 16 dødsfall per million innbyggere.

– Norge fortsetter å vise hva som er mulig når et land forplikter seg til trafikksikkerhet på alle nivåer – fra statlig strategi til lokal planlegging, sier Antonio Avenoso fra ETSC i en pressemelding.

Sverige er det nest tryggeste landet, med 20 dødsfall per million innbyggere.

– Suksesshistorie

– Vi kan ikke se at vi har hatt noen fortrinn til å være best på trafikksikkerhet i Europa, men vi har holdt på med systematisk arbeid med alle viktige aktører siden 70-tallet, sier Grimsrud.

Han forteller at det gode samarbeidet mellom Statens vegvesen, Trygg Trafikk, fylkeskommuner, TØI og andre aktører har gjort at veiene i Norge har bare blitt tryggere med tiden.

– Det er den gode oppskriften, kunnskapsbasert og forskningsbasert utforming i alle ledd og involvering av alle ansvarlige parter. Det er en suksesshistorie, sier Grimsrud.

Farligst i Serbia

20.017 mennesker døde i trafikkulykker i EU i fjor.

ETSC mener at tallet er for høyt.

EUs mål er å halvere antall dødelige trafikkulykker fra 2019 innen 2030. For å oppnå målet, må 6,1 prosent dødelige-trafikkulykker reduseres hvert år.

Fra 2023 til 2024 ble antall dødsfall redusert med kun 2 prosent. Siden 2019 har dødsfallene i EU falt med 12 prosent.

Landet som har hatt størst reduksjon siden 2019, er Litauen, med 35 prosent nedgang i dødsfall i trafikken. Belgia, Polen og Slovenia har også redusert dødsfallene med over 25 prosent.

På den andre siden har antall dødsfall i trafikken økt med 34 prosent i Sveits, mens økningen i Estland har vært på 33 prosent.

Det farligste landet å kjøre bil i Europa er Serbia, og det nest farligste er Romania.

