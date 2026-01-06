Abonner
Trumps sjefstrateg: Ingen vil militært kjempe mot USA om Grønland

Det er ikke noe nytt at USA skal ha Grønland, sier Det hvite hus' visestabssjef Stephen Miller.

U.S. President Donald Trump senior aide Stephen Miller speaks to reporters about Venezuela at the White House in Washington, D.C., U.S., January 5, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
U.S. President Donald Trump senior aide Stephen Miller speaks to reporters about Venezuela at the White House in Washington, D.C., U.S., January 5, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque Foto: Kevin Lamarque / Reuters
NTB
6. jan. 2026 - 08:16

Visestabssjef og sjefstrateg Stephen Miller ble mandag intervjuet av CNN etter at hans kone, Katie Miller, publiserte et bilde av Grønland svøpt i det amerikanske flagget, med tittelen «SOON» på X.

CNN-reporter Jake Tapper spør Miller gjentatte ganger om han vil utelukke å bruke militær makt på Grønland.

– Hva mener du med militær makt? Grønland har en befolkning på 30.000 mennesker, Jake. Det virkelige spørsmålet er med hvilken rett Danmark kontrollerer Grønland? svarer Miller.

Miller gjentar dermed flere poeng USA har gjort om Grønlands strategiske plassering i forbindelse med Nato, og at Grønland bør være en del av USA. Grønland har for øvrig 57.000 innbyggere, ikke 30.000 slik Miller påstår.

– Det er ikke nødvendig å engang tenke eller snakke om dette i den sammenhengen du spør om, en militær operasjon. Ingen kommer til å kjempe mot USA militært om fremtiden til Grønland, sier Miller til slutt.

