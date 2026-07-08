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Forsvar
Trump åpner for F-35 til Tyrkia
Israel advarer om at dette kan endre maktbalansen i Midtøsten.
Donald Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan møttes under Nato-toppmøtet i Ankara.
Foto: Francisco Seco / NTB
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Kristin Mehammer
– Journalist
8. juli 2026 - 13:20
Donald trump
Forsvar
jagerfly
NATO
Tyrkia
USA
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