Abonner
Forsvar

Trump åpner for F-35 til Tyrkia

Israel advarer om at dette kan endre maktbalansen i Midtøsten.

Donald Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan møttes under Nato-toppmøtet i Ankara.
Donald Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan møttes under Nato-toppmøtet i Ankara. Foto: Francisco Seco / NTB
Kristin MehammerKristin Mehammer– Journalist
8. juli 2026 - 13:20
Donald trumpForsvarjagerflyNATOTyrkiaUSA
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.