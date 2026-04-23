Tre forsvarstopper pågrepet 

De siktede etterforskes blant annet for å ha økt timeprisen på konsulenttjenestene med 35 prosent, opplyser Økokrim til avisen.

Alle tre er menn med lederstillinger i Forsvarsmateriell, ifølge Økokrim. De tre ble pågrepet torsdag morgen på ulike adresser på Østlandet.

– Mulig grov utroskap i offentlige anskaffelsesprosesser er noe vi tar på stort alvor. I slike prosesser må regelverket følges. Dersom noen i betrodde stillinger i forsvarssektoren utnytter dette kan det svekke en helt grunnleggende samfunnsfunksjon, sier påtaleansvarlig i saken og politiadvokat i Økokrim, Johan Løken, til VG.