Tirsdag kommer dommen i Klimasøksmålet

Tirsdag klokken 9 skal Høyesterett avsi sin dom i Klimasøksmålet. Saken gikk for full rett i en hel uke i november, og nå er saken ferdig behandlet.

Dommerne i plenum vil votere over hvorvidt de mener Staten gikk imot den såkalte miljøparagrafen i Grunnloven eller ikke – da de tildelte 10 nye oljelisenser i Barentshavet i 2016.

Det er miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom, med partshjelp fra Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforvundet som har saksøkt staten.

Staten vant i både Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett, men miljøorganisasjonene har likevel fått medhold i en rekke punkter. Det inkluderer blant annet at miljøparagrafen regnes som en rettighetsparagraf og at utslipp også utenfor Norges grenser må telle med, når man vurderer miljøpåvirkningen av et vedtak.