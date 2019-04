Tillater bygging av alpinlandsby i villreinområde ved Hardangervidda

Til tross for Fylkesmannens bekymringer for villreinstammen på Hardangervidda, gir regjeringen nå klarsignal for utbygging av alpinlandsbyen Eidfjord Resort.

Prislappen på utbyggingen i Sysendalen i Eidfjord er ventet å komme på over tre milliarder kroner, skriver NRK. Milliardutbyggingen vil bety 500 hytter og leiligheter, i tillegg til næringsbygg og flere skiheiser. Siden alpinlandsbyen er planlagt i et viktig område for villreinen på Hardangervidda, har realiseringen av planene møtt motstand. Både Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Statens vegvesen har kommet med innvendinger. – Dette har vært en krevende sak for departementene, der kommunens behov for helårs arbeidsplasser kommer i konflikt med hensynet til villreinen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til kanalen. Les også Ifølge statsråden har det i behandlingen av saken blitt lagt avgjørende vekt på næringslivets interesser. – Dette kan gi 75 flere helårs arbeidsplasser i Eidfjord kommune. Det er viktig for en liten kommune og det er med å hindre fraflytting, sier Mæland. Samtidig har departementet også jobbet for å sikre villreinen i området ved å bestemme at den øverste heisen i skianlegget må stenge i kalvingstiden. Dette skjer normalt fra slutten av april til starten av juni. Fra før av er prosjektet i Eidfjord kuttet kraftig i størrelse. Utbyggerne har blant annet droppet planer om gondolbane, skriver Bergens Tidende.