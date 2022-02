Tidligere bransjetopp forslår å legge ned strømsalg til privatkunder

«Kundene kan ikke markedet, men lener seg på troen at de kan påvirke hvis de vil».

Det skriver Ola Mørkved Rinnan i en -epost til Olje- og energidepartementet som Energiteknikk har fått innsyn i. Rinnan har vært både konsernsjef i Eidsiva Energi og styreleder i Energi Norge.

I e-posten skriver han at «strømselgernes eneste verdiskaping er faktureringen, og den utgjør fra 1 til 5 % av kundekostnaden».

– Strømsalg utgjør en marginal kostnad for forbrukerne, men det har gitt forbrukerne en oppfattelse av at de kan gjøre noe med kostnadene sine ved å skifte strømleverandør. Men det er en illusjon at dette er et marked hvor forbrukerne kan konkurrere, og at de kan påvirke prisen sin ved å velge leverandør, sier Rinnan til Energiteknikk.

Vil bruke nettselskapene

Han foreslår at nettselskapene tar tilbake faktureringen av strøm, siden de uansett fakturerer nettleia og kjøper inn strøm for å dekke nettap. NVE kunne da kontrollere at alt foregikk etter reglene og at nettselskapene ikke hentet inn mer enn de skulle:

– Det kunne vi innført i år, sier Rinnan til Energiteknikk.

Han forteller at en av Eidsivas ansatte en gang gjorde et forsøk hvor han skiftet leverandør 18 ganger. Av et forbruk på drøyt 16.000 kroner var besparelsen 160 kroner.

– Og det ligger i kortene. Av totalregningen utgjør strømprisen 30 prosent, som er engrosprisen, nettleien utgjør cirka en tredjepart, mens avgifter og moms utgjør en tredjepart. Et normalresultat for en strømselger er til sammenligning 200-300 kroner i året per kunde, sier Rinnan.

Han mener at ingen strømselger egentlig har noe annet å tilby enn god service og informasjon, og han advarer politikere og forbrukere mot å tro at det er noen konkurranse i markedet: Det er en illusjon, mener Rinnan.

Kan jevne ut strømprisen gjennom året

Rinnan foreslår også å jevne ut strømprisen over tid, på samme måte som nettselskapene gjør med nettleia. Nettselskapene opererer med mer- og mindreinntekt, som jevnes ut ved å øke eller redusere nettleia året etter.

For å beholde et insitament for å spare strøm, foreslår den tidligere Eidsiva-sjefen at strømprisen varierer innenfor et visst spenn.

Rinnan mener det er enklere å bruke dagens nettselskaper enn å opprette et nytt statsselskap som kan inngå langsikte strømavtaler på vegne av forbrukerne, slik SV har foreslått.

Rinnan driver i dag med eiendom og er styreleder i Hamar Media.