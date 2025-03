Politiet har evakuert ti personer etter det de kaller en utglidning ved Haldenveien i Frogner i Lillestrøm søndag kveld.

– Utglidningen skal ha skjedd i løpet av det siste døgnet. Det har skjedd i et skogsområde, og massene har sklidd ned på et jorde og under en høyspentledning, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Utglidningen skal være 230 meter lang. De ti ble evakuert i 19.30-tiden, og politiet meldte om hendelsen klokken 20.03. Ingen hus eller personer skal være truffet av massene.

Fire hus evakuert

Det er ingen grunn til å være redd, sier kommunikasjonssjef Heidi Lippestad i Lillestrøm kommune. Foto: Lillestrøm kommune

Det er trolig ikke kvikkleire i det området som har hatt en utsklidning. Fire hus er evakuerte, og ingen av disse er «farlig nær» utsklidningen, sier kommunikasjonssjef Heidi Lippestad i Lillestrøm kommune.

– I Lillestrøm har vi opplevd skred og utsklidninger flere ganger tidligere. Derfor velger vi å se alvorlig på dette, og trapper det opp med én gang. Vi kan heller ta det ned hvis det viser seg ikke å være så farlig, sier Lippestad.

– Det er flinke folk som jobber med dette – geofysikere, politiet, NVE. Det er ingen grunn til å være redd, sier hun.

De ti er foreløpig evakuerte til mandag morgen. Mandag skal kommunens geoteknikere og NVE vurdere situasjonen videre i dagslyset.

– Skauen begynte å bevege på seg

Knut Arne Yssen, som bor i nærheten, sier til NRK at de så antydninger til bevegelser på fredag, men at det søndag ble mer dramatisk.

– Da forsvant hele jævla lia. Da løp vi som faen, når vi så skauen begynte å bevege på seg. Dette er ikke bra, sier Yssen.

Kommunens geotekniker har undersøkt området, og kommunen er i dialog med NVE. Kommunen har satt krisestab og holder et nytt krisemøte klokken 21.

NVEs pressevakt bekrefter overfor NTB at folk fra NVE bistår Lillestrøm kommune, men viser for øvrig til kommunen for opplysninger om hendelsen.