Ti bensinstasjoner legger ned hver måned

430 bensinstasjoner har lagt ned driften siden 2020, noe som betyr et snitt på ti nedleggelser hver måned, skriver Nettavisen.

Ifølge en analyse fra Menon Economics kan Norge risikere å ha kun 730 betjente stasjoner i 2034. I 2012 var antallet 1200 stasjoner. I 1969 hadde Norge over 4000 bensinstasjoner.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener at drivstofforsyning kan utgjøre et svakt punkt i Norges beredskap.

Hovedorganisasjonen Virke er bekymret over utviklingen.

Virkes næringspolitisk rådgiver Phillip André Charles mener at rammebetingelsene for bensinstasjonene er for strenge. Dagens regelverk ikke gir rom for konkurranse, og er i stedet «regelverksbestemt avvikling», sier han.

Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Pollestad deler Virkes bekymring og mener at det trengs tiltak for å sikre stasjonenes konkurransekraft.

Næringsdepartementets statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad svarer at beredskapen ikke er dårlig.

– Vi har god tilgang til drivstoff i Norge, og det gjelder over hele landet. Vi har solide systemer for forsyning av varer og tjenester, ikke minst på grunn av et nært og godt samarbeid mellom myndigheter og næringslivet, sier Syrstad.