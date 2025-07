Tester mikroatomereaktorer – får plass på lastebiler

Det amerikanske energidepartementet har foreløpig valgt ut to mikrokjernereaktorer til de første forsøkene ved Idaho National Laboratory. De utvalgte enhetene er Westinghouses Evinci-reaktor og Radiants Kaleidos-enhet, ifølge en pressemelding.

Mikroreaktorer er omtrent på størrelse med en lastebiltilhenger, og har en effekt på opptil 20 MW termisk energi – betydelig mindre enn tradisjonelle kjernekraftverk som gjerne produserer rundt 1 gigawatt.

Kan drive datasentre

Som navnet antyder er mikrokjernereaktorer enda mindre enn de små modulære reaktorene som selskaper som Oklo og Nuscale utvikler.

Det amerikanske energidepartementet ser på mikrokjernereaktorer som godt egnet for avsidesliggende områder. Evinci (5 MW elektrisk effekt) vurderes som en potensiell kraftkilde for datasentre, mens Kaleidos (1,2 MW elektrisk effekt) kan erstatte dieselgeneratorer og fungere i opptil fem år uten å måtte etterfylles med brensel. En annen mulig bruksarena er som nødstrømsforsyning for sykehus og lignende.

Testene gjennomføres ved et anlegg i Idaho. Ifølge planene skal eksperimentene starte tidlig i 2026 og vare i seks måneder sammenhengende.

Konseptet med mikrokjernekraft er egentlig ikke nytt. Det ble først testet på 1950-tallet for å drive ubåter. Mini-kjernereaktorer brukes fortsatt i dag for å drive enkelte typer ubåter og skip, særlig i militær sammenheng.

Artikkelen ble først publisert på Ny teknik.