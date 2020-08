Test: 3 høytrykkspylere på batteri

Det er en grunn til at høytrykkspylere går på nettstrøm. Det krever mye energi å drive en pumpe som både skal levere høyt trykk og mest mulig vann per tidsenhet. De fleste høytrykkspylere går på en kurs med 10 A sikring, men når vannmengden ligger rundt 600 liter i timen og med 150 bars trykk trengs det en 16 A sikring.

Men stopp litt. Ikke alle trenger å spyle i timevis med det høyeste trykket og størst vannmengde. Derfor har det dukket opp modeller som går på batteri. Men duger de? Vi har sjekket. En fra den dominerende aktøren i markedet; Kärcher, og en fra utfordreren Ryobi. Begge har batterier på 35 volt med 5 Ah som veier rundt 1,5 kilo.

Resultatene viser at driftstiden er akseptabel. 15 minutter effektiv spyletid er mer enn nok til bil- og båtvask, og du får gjort unna mye på huset også på et batteri. Samtidig er støynivået veldig lavt. Spesielt når vi sammenlikner med vår mer en ti år gamle 150 bars Kärcher som må ha 16 A sikring. Men så er forskjellen i rengjøringsevne stor også.

Sammenlikner vi Kärchers billigste nettstrøm-modell så trekker den 1,4 kW og leverer 360 liter i timen med 110 bar. Det vil si at den bruker 350 Wh på 15 minutter. Batterimodellen har bare 180 Wh tilgjengelig i batteriet for å gjøre nesten det samme. Vi har ikke testet nettmodellen, men det burde tyde på at batterimodellen har større virkningsgrad.

Ryobi RPW36120HI

Batterimaskinen fra Ryobi er en ganske velutstyrt sak. Den har litt høyere trykk og Ryobi oppgir motoreffekten til opptil 1500 Watt. I så fall burde batteriet på 180 Wh vare i 8 min og 33 sek, men på full guffe holder det i 6 min og 20 sek. Uansett er det skikkelig futt i denne maskinen selv om den sikkert tapper batteriet for minst 1500 watt hele tiden.

Vi liker at maskinen har en stor såpebeholder på en liter integrert i bunnen av maskinen. Den har hele to sprutsikre batterikamre slik at den kan utstyres med inntil 10 Ah om det trengs. Da går den selvfølgelig dobbelt så lenge, men slike batterier koster også. Det som følger med, om den kjøpes med batteri og lader, er på 4 Ah. Det er litt ynkelig. Ryobi burde heller legge ved 5 Ah batteriet som de gjøre med motorsaga. Du kan kjøpe den uten batteri og lader, men da blir det dyrere å kjøpe løst. Bruker du den mye kan det være smart å ha to 5 Ah batterier og en hurtiglader. Spesielt hvis du også har andre verktøy som bruker 36 volt serien som motorsag, ryddesag og gressklipper. Vi testet den med 5 Ah batteriet.

På dysesiden er dette en meget velutstyrt maskin. Det følger med et rotorhode, som er særdeles effektivt på steinheller og betong, og et femtrinns multifunksjonshode som styrer strålespredning og såpetilsetning.

Maskinen er vesentlig tyngre enn Kärcheren og har hjul og teleskophåndtak. Den kommer også med en 20 liters plastblære som gjør at den uavhengig av slange. Vi opplevde at mykplasten i blæra sprakk ved innløpet, men det er nok en garantisak. Uansett holder en full blære bare i fire minutter så slange er nok bedre.

Ryobien har en såkalt «turboknapp» som utløser full ytelse. Vi testet med knappen aktivert og det presser selvfølgelig batteriet mye mer. Veldig mye mer faktisk, for batteriet varte bare litt over halvparten av det Kärcheren gjorde. Til gjengjeld var det mye mer futt i strålen fra Ryobien. 10 bar mer kan gjøre underverker slev om gleden er kortvarig. Når vi kjørte den i vanlig modus ble den litt daffere enn Kärcheren, men da varte batteriet til gjengjeld veldig mye lenger.

Kärcher

Det som overrasker mest med batterimodellen til Kärcher er hvor utrolig lett den er. 4,5 kilo uten batteri og så mye ytelse er nesten ikke til å tro. I motsetning til konkurrenten er den også svært enkel, og da mener vi det i delvis positiv forstand. Det følger med to spylelanser; en rotorlanse og en lanse med fast sprededyse.

For å tilsette såpe trekker du ut en sugeslage og putter den opp i såpeflasken. Ikke integrert såpereservoar her altså.

Kärcher er kanskje ikke så kjent for batteriverktøy, men vi er spesielt imponert over en ting. Batteriene har et LCD-display som viser ladeprosenten. Når det lades vises hvor lenge det et igjen til det er fulladet, og hvor mange minutter det er igjen til det er tomt når du bruker det.

Laderen som følger med, er for de særdeles tålmodige. Den er på usle 0,5 A og da blir det ikke mer spyling den dagen om batteriet tømmes. Det er mulig å kjøpe en litt hvassere lader på 2,5 A. Da får du i det minste ladet batteriet på et par timer.

For å kjøre uten trykkvann kan du kjøpe en sugeslange med endeventil. Den samme litt vel stive slagen vi testet på spylemaskinen.

Et display på håndtaket viser om du setter til såpe med lavt trykk, bruker spredelansen eller rotorlansen. Indikatoren er en slags trykkmåler som vi ikke helt ser poenget med.

Selv om høytrykkslangen er halvparten av den Ryobien har er maskinen bare seks kilo med batteri og gjør det veldig lett å bære den med seg.

Håndholdt batteridrevet spyler

Kärcher har også en annen batteridreven kreasjon i sortimentet. Det de kaller en håndholdt batteridrevet spyler er faktisk en alt-i-ett maskin hvor både motor og batteri sitter i en stor pistol. Med et maks trykk på 24 bar er nok spyler, og ikke høytrykkspyler, en grei betegnelse.

Terningkast: 2

På samme måte som høytrykkmodellen kan du kjøpe en sugeslange som henter vann fra ei kanne. Altså der du trenger spyling og ikke har trykkvann. På undersiden av pistolen sitter et 18 volts batteri på 2,6 Ah. Det holdt til nesten 11 minutters jobbing som konsumerte litt over 20 liter vann fra en bøtte.

Problemet er at slangen er altfor stiv. Det hindrer fleksibel bruk og kan velte bøtter og kanner. Kanskje det er like greit å bruke slangen direkte eller en bøtte med vann og en kost?

Testing

På slike maskiner er nok hvor lenge du kan bruke den før det batteriet er tomt svært viktig. Vi testet de med helt oppladede batterier og kjørte maskinene med rotordyse som belaster dem mest. Det gir kortere driftstid, men det er en veldig effektiv spyleform. Særlig når trykk og vannmengde er beskjedent.

Ryobien var særdeles imponerende når vi renset betongsteinene i innkjørselen. Men så var batteritiden kort også. Riktig strategi her er å bare trykke på den såkalte turboknappen når det er helt nødvendig.

Kärcheren var mer utholdende, men hadde ikke Ryobiens kraft å by på. Men den gjorde jobben og var vidunderlig lett å håndtere. Når vi testet den med spredelansen gikk batteritiden opp og kraften ned. Men greit nok til bilvask.

Konklusjon

Har du tilgang til strøm er ingen av disse et godt valg. Men når du ikke har det, og kanskje ikke har trykkvann heller, kan begge disse gjøre en god jobb.

Ryobien koster mest, selv om batteriet som følger med er mindre. Men laderen er på 1,7 A og det kompenserer, og vel så det. Du kan også kjøpe maskinen uten batteri og lader.

Kärcheren gjør jobben og er enkel og lett. Den er også billigere, selv om det er nødvendig å legge til prisen på en anstendig lader. Vi ville ofret den kraftigere og mer avanserte Ryobien til fordel for denne.

Den håndholdte batteridrevne spyleren klarte ikke å vekke noen form for entusiasme.

Ryobi terningkast 4

Kärcher terningkast 5

Kärcher batteridrevet spyler terningkast 2