Teknologi fra oljebransjen åpner for nytt oppdrettskonsept

Gründerne er ikke i tvil om hvor de vil teste sin nyeste oppfinnelse: En «oppdrettsplattform» der nota er festet mellom stengene som holder den på plass.

Nå håper de på gode resultater i Sintef Oceans havbasseng, så drømmen om den nye merden kan settes ut i livet.

135 x 135 meter

– For flere år siden testet vi et nytt merdesystem her, parallelt med tester på et helt likt anlegg i full skala uten fisk. Vi gjennomførte de samme testene og fikk nøyaktig de samme resultatene som her i havbassenget, sier Trond Lysklætt, partner i Famocean Subsea.

Men før noen kan sette opp en over 135 meter bred og 135 meter lang installasjon til havs, er det lurt å teste om alle beregninger og tegninger faktisk tåler de røffe værforholdene som råder i åpent hav.

Modellforsøk i røffe bølger

Det forskerne undersøker i testene, er kreftene som påvirker nota inn mot fagverkene, eller beina om du vil, i forskjellige sjøtilstander.

Den bunnfaste og nedsenkbare merden baserer seg på jack-up-teknologi fra oljeindustrien. I dårlig vær skal plattformdekket heves over bølgene – mens noten senkes for å beskytte fisken. Å finne ut hvordan nota oppfører seg i forskjellige bølgehøyder under varierende forhold, blir avgjørende.

– Oppsettet er en nedskalert modell som er 35 ganger mindre enn i fullskala, vanndypet er 130 meter, og nota er testet på forskjellige dybder med forskjellige bølgeretninger, sier Sintef-forsker Yngve Lilleeng Jenssen.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no