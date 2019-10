Teknikk og rå muskelkraft: Se verdensmesterskapet i tømmersport

Det er mye etterhvert som skal inn under sportsbegrepet. Vi er jo blitt vant med at gaming og sjakk er tatt opp som idretter, selv om de færreste ser for seg svetting og hiving etter pusten. Men å kappe stokker i skogen er definitivt forbundet med kroppslig slit. Spesielt når man konkurrerer i VM.

Gammel sport

En sport som diskos kan føre sine aner tilbake til de gamle grekerne og begynner å nærme seg 3000 år. Men hva med begrepet tømmersport? Hvor sterke utøvere møtes med sager med og uten motor og øks.

Nordens håp: Svenske Ferry Svan på 23 år skal prøve seg på VM-tittelen som verdens beste tømmerhugger. Foto: Stihl

Mann mot trevirke antar vi slår diskos med temmelig mange tusen år. Med steinøks da. Motorsag er nok noe nyere, men ikke desto mindre morsomt. Dessuten er steinøksa erstattet med stål.

Begynte i USA i 1984

Stihl har motorsager og tømmer i kjernen av virksomheten og har laget sitt eget verdensmesterskap i tømmersport. Utgangspunktet er hvordan de gamle tømmerhuggerne i Nord-Amerika konkurrerte med enda mer tømmerhugging for å piffe opp tilværelsen i skogen. Den gangen var det øks og sag som gjaldt. Det var lenge før saga ble motorisert.

På lørdag går VM i tømmersport for menn av stabelen i Praha. Arrangementet blir sent på TV2 Zumo kl. 19.00 og på TV 2 sportskanalen kl. 22.00. Alternativt kan arrangementene følges her.

Steinhard sport

– Tømmersport handler jo litt om motorsport, men dette er veldig fysisk krevende. De 12 finalistene skal konkurrere i seks ulike øvelser hvor fire handler om teknikk og rå muskelkraft. Tre øvelser er med øks, en med sag og de to siste med motorsag, sier ekspertkommentator i Stihl, John-Olaf Bogerud.

Svinger øksa: Ole Magnus Syljuberget kliner til stokken under det nordiske mesterskapet. Foto: Andreas Schaad

Nordisk håp

Det norske laget på fire personer konkurrerer i den internasjonale lagkonkurransen med 19 andre nasjoners lag på fredag. Arrangementet blir sendt på TV2 sportskanalen kl. 19.00.

Ingen norske deltakere har kvalifisert seg til finalen, men det har svensken Ferry Svan. Og ja, han er sønnen til langrennsløperen Gunde Svan. 23-åringen ble nordisk mester på Dølemo i Norge i slutten av august og har trent hardt mot VM siden. Så i mangel av norske skogskonger får vi heie på svensken.

Selv om det er Stihl som arrangerer mesterskapet er det bare én øvelse som bruker en motorsag med deres logo på. Her skal utøverne konkurrere med en standard MS 661 91 kubikkcentimeter (ccm) motorsag og kappe en tømmerstokk på 40 centimeter diameter på raskest mulig tid.

Helt vilt

Selv om dette er en voldsom sag med en ytelse på 5,4 kW og en kjedehastighet på 24 m/s er det selve finaleøvelsen i motorsaging som er mest imponerende. Her stiller utøverne med sin egen motorsag som de ofte har bygget selv.

Dette er svære beist med motorer på 240 til 260 ccm som drar kjedet av gårde i 70 m/s. Altså 60 meteren på under sekundet!

Slikt blir det sagspon av.

I Hot Saw, som finaleøvelsen heter, skal utøverne barke løs på en tømmerstokk med en diameter på 40 cm. Den skal kuttes ovenfra og ned, nedenfra og opp, og så ovenfra og ned nok en gang. Verdensmesteren, tyske Dirk Braun, har saget løs tre slike skiver på ufattelige 5,2 sekunder! Se det i videoklippet over.

I USA er det andre konkurranser som handler mer om å bygge den mest sinnsyke saga. Da er det gjerne V8 motorer med et enormt antall hester og kjeder som nærmer seg 100 m/s. Dette er definitivt ikke noe du tar med ut for å trimme epletrær i hagen.

Svinger øksa

I de andre øvelsene er det ikke hjelp å få. Her må det muskelkraft til.

I «under hand chop»-konkurransen står utøveren på en stokk på 32 centimeter diameter og skal dele den med hugg fra begge sider. Til det bruket har han en øks på i underkant av 3 kilo, skarp som et barberblad. Skal verdensrekorden tas er den på 12,3 sekunder.

Neste øvelse er den vertikale varianten «standing hand chop». Da er det en stående 32 cm stikk som skal av. Verdensrekorden er også her på 12,3 sekunder, mens den norske er på 20 sekunder. Noe å strekke seg mot der.

Nok en vertikal øvelse, men noe vanskeligere er «Springboard». Her skal man gi seg på en 2,8 meter høy stående stokk og kappe toppen av den. Uten stige. Så her må man lage sin egen ved å hugge spor i stokken for å plassere et par planker oppover stokken til å stå på. Det ser unektelig imponerende ut:

Håndsag

Den siste umotoriserte øvelsen er «singlebuck», eller svans som vi ville si på norsk. Ingen vanlig svans, men et tohånds to meter langt beist med tenner på nesten 10 centimeter. Her skal de kappe en stokk på 40 centimeter diameter, og verdensrekorden er på litt over 10 sekunder. Det er det ikke mange som klarer selv med en heftig motorsag!