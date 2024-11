Avslagene begrunnes med sikkerhetspolitiske hensyn.

– Regjeringen mener at dette ville ha ført til uakseptable konsekvenser for svensk forsvar, sier forsvarsminister Pål Jonson.

Han holdt mandag pressekonferanse sammen med klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari og energi- og næringsminister Ebba Busch.

Regjeringen har fattet vedtak om 14 vindparker til havs, og bare én av dem får altså klarsignal.

Vil ramme svensk forsvarsevne

Beslutningen fra regjeringen kommer etter at Försvarsmakten i forrige uke la fram en analyse som slo fast at de planlagte vindkraftprosjektene langs store deler av Østersjøen ville påvirke Sveriges forsvarsevne.

Alle prosjektene som nå har fått avslag, lå i havområdene som det svenske forsvaret pekte på.

Denne analysen gjør det umulig å gjennomføre nye store vindkraftprosjekter i Østersjøen, ifølge Busch.

Försvarsmakten peker på at rotorbladene på vindturbinene risikerer å ødelegge sikten for deres overvåkingssystem. Blant annet kan vindkraftverk påvirke sensorer. En vanlig løsning er å ta i bruk radar- eller sonarsystemer i vindparkene for å kompensere for disse forstyrrelsene. Det er ikke en løsning for Sverige, ifølge Jonson.

– Det får ikke an å kompensere for dette sånn som militærgeografien er nå, sier han og peker på Russland.

Vindkraftparker som skulle ha blitt bygget utenfor Åland i nord og langs hele østkysten ned til Öresund, har fått avslag, ifølge SVT.

Statkraft rammes

Prosjektene som får nei, er Arkona, Aurora, Baltic Offshore Beta, Baltic Offshore Delta North, Cirrus, Dyning, Eric Segersäll, Pleione, Skibladner, Neptunus, Skåne havvindpark, Södra Victoria og Triton.

Avslagene rammer blant annet norske selskaper, skriver E24. Statkraft har nettopp har søkt tillatelse til å bygge ut Baltic Offshore Delta North og har tidligere har søkt om tillatelse for Baltic Offshore Beta, mens Deep Wind Offshore står bak havvindanlegget Eric Segersäll.

Parken som har fått grønt lys, er Poseidon utenfor Stenungsund. Tidligere har to andre havvindprosjekter blitt godkjent – Kattegat Syd og Galene på vestkysten. Til sammen dreier dette seg om totalt 81 vindkraftturbiner som kan bidra med 5,5 terawattimer per år.