Sveriges kystvakt har bordet tankskip – mistenkes å tilhøre skyggeflåten

Skipet, som heter Jin Hui, står på EUs, Storbritannias og Ukrainas sanksjonsliste, skriver Sveriges minister for sivilforsvar Carl-Oskar Bohlin i sosiale medier.

Skipet ble bordet i svensk farvann utenfor Trelleborg, og var ulastet. Det er uklart hvor skipet var på vei, ifølge en pressemelding fra svensk kystvakt.

Skipet mistenkes for manglende sjødyktighet, noe som er brudd på svensk sjørett. Bohlin skriver at det stilles spørsmål blant annet rundt skipets forsikringer.

Ifølge åpne skipsdata fra Marine Traffic, kom skipet fra Skagerrak og seilte gjennom Øresund, mellom Sverige og Danmark med kurs inn i Østersjøen.

Det er femte gang svensk kystvakt border og stanser et tankskip på denne måten, og tredje gang det gjelder sjødyktighet. Tidligere har skip blitt stanset etter mistanke om ulovlige utslipp.

Skyggeflåten er skip som seiler under andre lands flagg, men som gjennom kompliserte eierstrukturer i praksis er koblet til Russland og brukes til å omgå sanksjoner. Mange av dem er i dårlig stand og uten forsikring.