Sverige kan velge utenlandske fregatter

Det svenske forsvaret vurderer for første gang på mange tiår utenlandske alternativer til nye overflatefartøy. Det signaliserer en mulig endring i svensk anskaffelsespolitikk.

Det er Dagens Nyheter som omtaler at Försvarets materielverk ( FMV ) vurderer såkalte katalogfartøy. Det kan bety at svenske Saab kan miste en milliardkontrakt om bygging av neste generasjon krigsskip, skriver avisen.

Sverige skal anskaffe nye fartøy som skal erstatte dagens korvetter i Visby-klassen. Saab fikk i 2021 en utviklingskontrakt for Visby Generation 2, en videreutvikling av dagens korvetter.

Visby Generation 2 fyller imidlertid ikke samme rolle som fregattene FMV nå vurderer. De større fartøyene vil gi marinen større rekkevidde, luftvernkapasitet og utholdenhet enn Visby-konseptet. Visby 2 kan likevel bli et supplement.

I dialog med Frankrike og Storbritannia

Ifølge korrespondanse avisen har fått innsyn i, er FMV i dialog med britiske Babcock om Type 31-fregatter og med franske Naval Group om FDI-fregatter. Sistnevnte var blant kandidatene Norge vurderte før valget falt på britiske Type 26-fregatter.

Saab har siden 2023 hatt et samarbeid med Babcock om utvikling av designkonseptet Visby Generation 2, som er tenkt som en ny svensk korvett. Samarbeidet gjelder ikke fregattene FMV nå vurderer, men kan danne grunnlag for et svensk-britisk industrisamarbeid dersom prosjektet videreføres.

Svenskenes mål er at de to første skipene skal leveres i 2030.

Visby-korvettene er bygget i Sverige, og skal oppgraderes i en ny generasjon. Foto: Försvarsmakten

Har bygget i Sverige siden 60-tallet

Dersom valget faller på utenlandsk design, vil det være første gang på en mannsalder at landet kjøpet et stort krigsskip som ikke bygges nasjonalt. Sverige har siden 1960-tallet utviklet og bygget sine egne marinefartøyer ved Kockums-verftet i Karlskrona.

Visby-klassen ble bygget her mellom 2000 og 2009. Skipene er komposittskip med lav radarsignatur.

Johan Granholm, lærer ved Försvarshögskolan og ekspert på sjøforsvar, sier til avisen at det har skjedd en interessant forskyvning. Fregattene er større enn Sveriges eksisterende skip og gir en bredere operativ kapasitet.

Kan gi tettere marinesamarbeid i Norden

Det var Financial Times som først omtalte Sveriges samtaler med Babcock om bygging av Type 31-fregatter. I tillegg til Sverige skal også Danmark være i samtaler med Babcock om samme fregatt.

FMV planlegger å ta en endelig beslutning om valg av fartøy i løpet av første halvår 2026.

Dersom de nordiske landene ender opp med britiske fregatter, kan Skandinavia og Storbritannia knytte seg tettere sammen om sjøforsvar og maritim teknologi. De fire landene vil da operere nært beslektede fartøysklasser, med store muligheter for samarbeid om drift, vedlikehold og videre utvikling.