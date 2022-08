Systemoperatørene i Sverige, Finland og Danmark har sendt ut en felles pressemelding om «viktigheten av åpne grenser for import og eksport av strøm».

De skriver at de er «dypt bekymret» over at Norges forslag kan inspirere andre land til lignende restriksjoner. De frykter at det kan svekke samarbeidet om forsyningssikkerhet.

Det var Energiteknikk som først omtalte saken.

Mener Norge ser bort fra fordelene

Brevskriverne er altså Statnetts søster-foretak Fingrid, Svenska kraftnät og Energinet. De viser til at den norske regjeringen nylig sa at den vil redusere kapasiteten på kabler og linjer til utlandet for å beskytte forsyningssikkerheten.

«Selv om vi (...) forstår behovet for å sikre forsyningssikkerhet, er vi samtidig dypt bekymret over at den foreslåtte kapasitetsreduksjonen ser ut til å se bort fra fordelene ved å holde grensene åpne og ikke ser ut til å erkjenne at det er gjennom et velfungerende marked at strømforsynings-sikkerheten sikres på den mest effektive måten», skriver de tre systemoperatørene.

De viser i brevet til at de nordiske landene har vært i forkant med å utvikle det europeiske strømmarkedet og har «høstet betydelige sosioøkonomiske velferdsgevinster» ved å handle strøm over grensene.

Frykter at andre land tar etter

De tre avsenderne skriver at hvis eksportrestriksjoner skulle tillates, frykter de det kan inspirere andre land til å vurdere lignende restriksjoner «og dermed gi en mye større negativ effekt på både det nordiske og det europeiske elektrisitetsmarkedet».

– Det er spesielt viktig i krisetider at markedet får lov til å fungere ved å la alle tilgjengelige ressurser delta i å levere strøm eller gi den nødvendige fleksibiliteten og dermed bidra til forsyningssikkerheten, skriver Fingrid, Svenska kraftnät og Energinet.

De oppfordrer den norske regjeringen til å revurdere situasjonen og ikke innføre eksportrestriksjoner.

Statkraft-sjefens mareritt

I en debatt under Arendalsuka torsdag omtalte Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen en slik eskalering som sitt mareritt, på spørsmål fra debattlederen:

– Vi må sikre at vi har vann i magasinene. Men marerittet for meg er å innføre eksport-begrensninger som blir møtt med mottiltak fra våre naboland. At alle blir nasjonalistiske og tenker bare på seg selv, slik at Russland oppnår å strupe energitilførselen til Europa, sa Rynning-Tønnesen.

Også Equinor-sjef Anders Opedal advarte mot å løse krisen «med løsninger man får fra Twitter», som å kutte kabler og stoppe elektrifisering av sokkelen.

TU har bedt Olje- og energidepartementet om en kommentar til saken. For en uke siden sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til TU at han er sikker på at eksportbegrensningene lar seg gjennomføre, til tross for at dette styres av EU-regelverk.

Mener EU holder tilbake på gasskraft

– Ja. Vi ser hvordan Europa nå gjør det med gassen; de holder tilbake. De kunne produsert mer i gasskraftverkene, det hadde vært en fordel for Norge. Det er i prinsippet akkurat det samme.

– Men de bremser produksjonen, mens dere vil bremse eksporten?

– Dette handler om at vi som stat har ansvaret for forsyningssikkerheten, og det vil vi gjøre med denne styringsmekanismen. Så er det ulike måter å gjøre det på, fordi man har ulike energikilder. Europa kan styre gassen, mens vi må styre langsiktig ut fra hvordan vannkraftmagasinene faktisk virker, svarer Aasland.