Svensk panser-suksess i Europa – det drypper også litt på norsk industri

CV90-brukerklubben, som Norge har vært med i siden 1994, er i ferd med å få to nye medlemmer: Tsjekkia og Slovakia.

Mens Slovakia tidligere i desember signerte kontrakt med Sverige om 152 stormpanservogner fra BAE Systems, ble det denne uka inngått en MoU med Tsjekkia der det varsles at de er i sluttforhandlinger om 210 CV90-er.

Dette kommer i tillegg til at BAE Systems Hägglunds for en uke siden fikk en bestilling på minst 436 beltevogner av typen BvS10 til Sverige, Tyskland og Storbritannia,

– Det er god stemning i selskapet, sier Roy Werner Russ, som er norgessjef i BAE Systems Hägglunds, til Teknisk Ukeblad.

Svenske vogner bygges i Levanger

– Summen av alle disse kontraktene gjør at vi fyller opp virksomheten i fabrikken i Örnsköldsvik, selv om vi investerer i økt produksjonskapasitet. Derfor ser vi på industriutlegg til partnere i Europa. Ritek i Levanger er et eksempel, der de gjør CV90 for den svenske kunden, og det planlegges flere slike løsninger i ulike land, sier Russ.

For at det er hektisk hos Hägglunds bidrar til at det blir mer aktivitet også for industripartnere som dem i Norge. I november ble det klart at Ritek hentes inn i den internasjonale CV90-forsyningskjeden for å bidra i det pågående svenske oppgraderingsprogrammet (CV90 RENO).

Försvarets materielverk (FMV) har inngått en såkalt oppfølgingskontrakt med BAE Systems om to nye varianter av Stridsfordon 90: Driftstödspansarbandvagn (DSpbv 90D) og Pionjärpansarbandvagn (Pipbv 90D).

Russ sier at det var ganske naturlig å sette bort denne delen av den svenske oppgraderinga til Ritek, som har kapasitet og kompetanse og fordi vognene blir relativt lik de tårnløse CV90-variantene Levanger-selskapet allerede har bygget for Norge.

Iron Fist og Spike

I dag er det rundt 1300 CV90-er i drift i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Nederland og Sveits.

I tillegg til oppdrag med oppgradering av svenske og nederlandske vogner har også både Tsjekkia og Slovakia altså valgt CV90 som ny stormpanservogn, det som på engelsk betegnes som «Infantry Fighting Vehicle» (IFV).

De kommende panservognene til Slovakia og Tsjekkia betegnes som CV90 MkIV og har blant annet et nyutviklet tårn og integrert aktiv beskyttelse (APS) av typen Iron Fist fra Elbit Systems og panservernmissiler av typen Spike LR fra Rafael – begge israelske systemer.

Her kan de lene seg på den relativt store og komplekse integrasjonsjobben som allerede er gjort i forbindelse med den nederlandske oppgraderingen. Det er i grunn nok et eksempel på fordelene med å være med i en brukerklubb der gamle og nye kunder kan utnytte seg av hverandres investeringer i å holde vognene moderne og kapable.

For tre år siden samarbeidet BAE Systems og Rafael om å skyte Spike LR fra CV90. For tre uker siden ble det gjennomført en lignende test, nå med panservernmissilet Akeron MP (tidligere MMP) fra MBDA i Frankrike.

Den første av 122 oppgraderte CV9035 til Nederland ble levert i oktober og serieproduksjonen der er i ferd med å starte opp. Integrasjonen av Iron Fist ble sluttført i fjor vår og data herfra deles med eksempelvis Norge.

Ifølge Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2022-2029 er det et prosjekt som tar sikte på å installere APS også på norske vogner i slutten av denne perioden.

Ny (t.h) og gammel nederlandsk CV90. Foto: BAE Systems

I juni var det ti år siden Norge bestilte 144 nye stormpanservogner, CV90 MkIIIb, i fem forskjellige varianter. Disse ble levert i perioden september 2015 til april 2019.

Selv om dette var en økning fra 104 CV9030 MkI ble bestilt i 1994, er det ikke nok til å støtte den senere vedtatte opprettelsen av en fjerde mekaniserte bataljon og etablering av Finnmark landforsvar.

Pandemien bidro til å framskynde anskaffelsen av deler av de nye manøveravdelingenes utstyr. 13. mai i år var det overrekkelse av de fire første av i alt ytterligere tjue tårnløse kamp- og støttevogner fordelt på åtte multivogner og tolv stormingeniørvogner (Sting) hos Ritek.

Forsvarsmateriell startet på samme tid arbeidet med en mulig kommende utlysning der de trolig kommer til å be om tilbud på flere stormpanservogner (SPV), inkludert oppklaringsvogner (OPV) og stridsledelsesvogner (Striled).