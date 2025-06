SV mener Equinors oljeprosjekt i Nordsjøen bør behandles i Stortinget

– Vi har fått beskjed om at energiministeren ikke legger opp til stortingsbehandling av saken selv om hele utbyggingen er anslått å koste over 20 milliarder. Stortinget har vedtatt å behandle alle saker som koster over 15 milliarder, sier Lars Haltbrekken i SV til NTB.

Equinor har vedtatt å bruke i overkant av 21 milliarder kroner på oljefeltet Fram Sør i Nordsjøen.

Argumentet fra energiminister Terje Aasland (Ap) ifølge Haltbrekken er at dette består av flere ulike funn og hvert enkelt funn ville kostet under 15 milliarder kroner å bygge ut.

– Dette er nok et eksempel på at man prøver å unngå en demokratisk, grundig behandling av olje- og gassutbygginger. Vi mener dette åpenbart er en sak som må behandles av Stortinget, sier han.

SV kommer i høst til å fremme forslag om at saken skal behandles av Stortinget dersom regjeringen ikke gjør det selv, legger han til.