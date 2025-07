Strømprisene i første halvår: Her lønner det seg med norgespris

– Våre utregninger viser at det med dagens strømpriser vil være en svært dårlig idé for husholdninger i Midt-Norge og Nord-Norge å skaffe seg norgespris. For husholdninger i hele Sør-Norge vil det derimot lønne seg, sier næringspolitisk rådgiver Lars Tennbakk Bockman i Fornybar Norge.

1. oktober starter regjeringens nye ordning med norgespris, hvor strømkunder kan velge å binde prisen til 40 øre/kWh før avgifter og påslag.

Det vil trolig være en god deal sør i landet, men altså ikke i hele Norge.

Tusenlapper å tape i nord

Ifølge den månedlige strømprisindeksen til Fornybar Norge, har den gjennomsnittlige strømregningen i Midt-Norge vært på rundt 8000 kroner i første halvår, ned over 2300 kroner fra samme periode i fjor.

I Nord-Norge har den vært på 5800 kroner, ned nesten 4200 kroner fra i fjor.

– Dersom norgespris hadde vært innført allerede, ville husholdninger i Midt-Norge ha måttet betale rundt 1100 kroner mer for strømmen i første halvår, enn uten en slik avtale. I Nord-Norge ville husholdningene ha måttet betale hele 2600 kroner mer, skriver Fornybar Norge i sin siste strømprisindeks.

På Østlandet, Sørlandet og Sørvestlandet, kunne husholdningene ha spart om lag 2500 kroner i første halvår. Og i midtre del av Vestlandet 1800 kroner.

Her i Tromsø ville folk fått dyrere strøm dersom de hadde valgt norgespris i første halvår. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Opp i sør, ned i nord

Strømprisene falt i årets første halvår i Nord-Norge, Midt-Norge og midtre del av Vestlandet, sammenlignet med samme periode i 2024.

– Det siste halvåret har store nedbørsmengder der fått strømprisene til å stupe, sier Bockman.

På Østlandet, Sørlandet og Sørvest-landet steg imidlertid prisene.

– En nedgang i strømforbruket gjør likevel at strømregningene også her ble lavere, sier han.

Store forskjeller

Her er snittregningen for de ulike strømregionene i første halvår i 2025, ifølge Fornybar Norge:

NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet): 11.500 kroner (ned cirka 130 kr fra i fjor)

NO1 (Østlandet): 10.400 kroner (ned cirka 700 kr fra i fjor)

NO5 (Midtre del av Vestlandet): 10.600 kroner (ned cirka 500 kr fra i fjor)

NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge): 8000 kroner (ned cirka 2300 kr fra i fjor)

NO4 (Nord-Norge): 5800 kroner (ned cirka 4200 kr fra i fjor)

Prisene inkluderer nettleie og avgifter.