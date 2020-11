Støykart over en del av motorveien gjennom den danske byen Silkeborg, der den støyreduserende asfalten er lagt. Lilla områder: Støyen er 62–64 dB(A), målt 1,5 meter over bakken. Lyseblå: 64–66 dB(A). Mørkeblå: Over 66 dB(A). Kartet er basert på trafikktall fra 2017, ett år etter at motorveien åpnet.

(Illustrasjon: Vejdirektoratet/Rambøll)