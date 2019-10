Støvsugerkongen ville satse milliarder på radikal elbil. Nå gir Dyson opp

TU har de siste månedene sendt flere e-poster til Dysons presseavdeling, for å høre hvordan det går med utviklingen av deres nye elbilen. Noe svar fikk vi aldri, og nå kan man jo tenke seg hvorfor: Dyson legger ned hele elbilprosjektet.

«Dysons bilteam har utviklet en fantastisk bil. Teamet har vært geniale i sin tilnærming, samtidig som de har vært trofaste i forhold til våre filosofier. Men selv om vi har prøvd intenst gjennom utviklingsprosessen, så klarer vi ikke å gjøre bilen kommersielt levedyktig», skriver James Dyson i en pressemelding torsdag.

Tenker radikalt

Med mindre Dyson likevel skulle finne en kjøper til sine innovasjoner, får vi kanskje aldri vite hvor radikalt annerledes elbilen hans ville ha blitt. At den søkkrike Sir James Dyson evner å tenke annerledes, er det ingen tvil om.

Den britiske ingeniøren har gjort stor suksess med å utvikle relativt kostbare, poseløse syklonstøvsugere, mange av disse har vært batteridrevet. Dyson er også kjent for sine bladløse vifter, håndtørkere og hårfønere, og i 2017 ble det klart at Dyson ville legge 20 milliarder kroner i utviklingen av en radikal, ny elbil.

To år senere er prosjektet nå parkert for godt. Ifølge BBC er det ennå ikke laget en prototyp av bilen. Prosjektet har vært omgitt av stor taushet – for eksempel er det ikke annonsert noe om rekkevidde, ytelser eller pris.

Fant ingen kjøper

Dyson forteller at de har vært gjennom en omfattende prosess med å finne en kjøper, men uten hell. Dyson understreker at det ikke skyldes «a product failure» eller teamets innsats. Selskapet vil derimot fortsette å utvikle solid state-batterier og det de kaller «andre teknologier», og sier at kunnskapen som de har opparbeidet seg i elbil-prosjektet vil bli nyttig i andre sammenhenger.

Mellom 400 og 600 ansatte, de fleste ingeniører, har jobbet med elbilprosjektet. Det jobbes nå med å skaffe så mange som mulig av prosjektets ansatte arbeid i andre deler av Dyson-systemet.